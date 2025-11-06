Roubo da escultura impulsiona novos capítulos de ‘Três Graças’

A novela Três Graças está prestes a apresentar uma sequência cheia de ação e emoção no seu enredo. Na trama, a personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, decide se vingar de Ferette, vivido por Murilo Benício, e Arminda, papel de Grazi Massafera. Para isso, ela planeja roubar a escultura que é o tema central da novela. Para a execução desse plano ambicioso, Gerluce contará com a ajuda de Feliciano, um novo personagem ainda sem ator definido, que é um colecionador e estudioso de antiguidades.

De acordo com informações, Gerluce procurará Feliciano para ajudar a fazer desaparecer a famosa escultura. No entanto, a tarefa se mostrará mais difícil do que ela esperava. Além de Feliciano, dois outros personagens, Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis), se juntarão a ela na busca por justiça. Os três buscam reverter a situação que afeta suas vidas.

Os proprietários da galeria onde a escultura está exposta conhecem Feliciano de sua experiência anterior e o conectam com Júnior, interpretado por Guthierry Sotero. Gerluce conseguiria conquistar a confiança de Júnior, que tem um forte motivo para participar do plano: ele deseja vingar a morte de seu pai, Albano (Cosme dos Santos), que foi uma vítima dos remédios falsificados pela Fundação Ferette.

O papel de Júnior será negociar a venda das Três Graças em cenas que devem ir ao ar no início de dezembro. Durante as negociações, ele questionará Feliciano sobre a seriedade dos compradores, que temem fazer remarcações abertas, mas Feliciano tenta justificá-las, apontando sinais de interesse nos compradores.

Entretanto, as coisas não ocorrerão como desejado. O antiquário, que busca uma porcentagem alta pela negociação, levantará suspeitas em Júnior. Ele decide, então, investigar o verdadeiro paradeiro da escultura e a identidade do verdadeiro proprietário da obra.

Três Graças já está conquistando o público com bons números de audiência. Nos 12 primeiros episódios, a novela alcançou uma média de 21,8 pontos, de acordo com dados de audiência, o que é comparável aos 21,6 pontos de Dona de Mim, que vai ao ar às 19h.

A novela foi criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, contando também com contribuições de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção artística é feita por Luiz Henrique Rios, enquanto Luis Felipe Sá é o diretor geral. Três Graças deve continuar no ar até maio de 2026, e posteriormente será substituída pela nova obra de Walcyr Carrasco, chamada Quem Ama Cuida.