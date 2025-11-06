‘Paraíso’ retorna à Globoplay Novelas em dezembro

A novela Paraíso, que foi exibida em 2009, voltará à programação no Globoplay Novelas a partir do dia 1º de dezembro. A trama será apresentada em dois horários: às 14h35 e à 00h35, substituindo a novela Caras & Bocas. Esta será a primeira reprise da história, que conquistou os telespectadores com o romance entre Zeca, o "Filho do Diabo", e Maria Rita, a "Santinha".

Ambientada na fictícia cidade de Paraíso, no interior de Mato Grosso, a novela retrata um universo rico em fé, tradições e a vida no campo. A narrativa gira em torno de Zeca, interpretado por Eriberto Leão, um peão destemido, e Maria Rita, vivida por Nathalia Dill, uma jovem que foi prometida por sua mãe, Mariana, a se tornar freira. O amor entre Zeca e Maria Rita é central na trama, que traz à tona dilemas morais e a tensão entre a religiosidade e os vínculos à terra.

A versão de 2009 é inspirada em uma obra original de 1982, também escrita por Benedito Ruy Barbosa. Mantendo o estilo clássico do autor, a produção apresenta belas paisagens rurais, trilhas sertanejas e personagens carismáticos. O elenco ainda conta com nomes como Alexandre Nero, Cristiana Oliveira, Fernanda Paes Leme, Vanessa Giácomo, Mauro Mendonça e Guilherme Winter.

Um dos destaques da novela é a participação especial do cantor Daniel, que interpretou Zé Camilo, um violeiro, sendo essa sua única atuação fixa em uma novela. A trama também contou com a presença de ícones da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó e Sérgio Reis, que fizeram aparições especiais.

A direção de Paraíso ficou a cargo de André Felipe Binder, Pedro Vasconcelos e Paulo Ghelli, sob a supervisão de Rogério Gomes. A produção do remake foi um projeto que levou anos para ser concretizado; a emissora havia planejado a nova versão desde 2006, mas as gravações só começaram em 2008 devido a desafios internos.

Com sua volta agora, Paraíso promete reencantar antigas e novas audiências, trazendo de volta a história de amor e tradição que marcou época.