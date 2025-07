Pré-estreia de Quarteto Fantástico: guia de streaming 20/07/2025

Eventos e Novidades no Streaming Brasileiro

Pré-estreia de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’

Hoje, às 23h, o Disney+ exibe a pré-estreia do novo filme da Marvel, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, ao vivo diretamente de Los Angeles. O evento contará com um tapete azul e bastidores exclusivos. Os atores Pedro Pascal e Vanessa Kirby também estarão presentes para interagir com o público e compartilhar detalhes sobre a produção. A exibição é classificada como livre, permitindo que fãs de todas as idades assistam.

Robot Chicken: Uma Apresentação Especial

No HBOMax e Adult Swim, às 22h10, uma edição especial da série "Robot Chicken" celebra seus 20 anos de exibição. Criada por Seth Green e Matthew Senreich, a série traz um formato adulto, onde o Frango Robô embarca em uma jornada de autoconhecimento. Os episódios apresentarão paródias de reality shows populares, incluindo "90 Dias para Casar" e "Largados e Pelados", além de fazer referências às séries icônicas do "Shark Week". A classificação indicativa é de 14 anos.

Presença de Anita

A minissérie "Presença de Anita", disponível no Globoplay e com classificação de 16 anos, retrata uma família em crise que decide passar as festas de fim de ano no interior de São Paulo. A chegada de Anita, uma jovem intrigante e sedutora, transforma completamente a dinâmica da cidade. Originalmente exibida em 2001, a série é estrelada por Mel Lisboa, Jose Mayer e Helena Ranaldi.

Divisão Palermo

A segunda temporada de "Divisão Palermo", que pode ser assistida na Netflix e é destinada a maiores de 16 anos, acompanha uma equipe de guardas civis desajustados que tentam manter a ordem em meio a uma caótica campanha eleitoral. Na trama, o Serviço de Inteligência recruta um dos guardas para investigar uma gangue criminosa ligada ao Café Cuero, promovendo uma mistura de humor e ação.

O Segredo das Joias

"O Segredo das Joias", um clássico dirigido por John Huston, está disponível na Filmicca e é indicado para jovens a partir de 14 anos. O filme do gênero noir narrará o meticuloso planejamento de um roubo a uma joalheria e as traições que surgem entre os membros envolvidos, culminando em consequências dramáticas e tensões internas.

Volte Sempre

A comédia "Volte Sempre" é exibida no Multishow, a partir das 22h30, para maiores de 12 anos. O programa se passa em um centro comercial de bairro e apresenta esquetes humorísticas com personagens únicos que se relacionam com os clientes em diferentes lojas, como uma de eletrônicos e outra de tatuagens. O elenco conta com nomes conhecidos como Otávio Müller e Fabiula Nascimento.

Roda Viva

O programa "Roda Viva", transmitido pela TV Cultura às 22h, terá como convidado o escritor Raphael Montes. Ele conversará sobre seus projetos na literatura e no audiovisual. Montes é conhecido por obras como a novela "Beleza Fatal" da HBO Max e a série "Bom Dia, Verônica" da Netflix. O autor também se prepara para lançar uma série baseada em seu livro "Dias Perfeitos" no Globoplay. A exibição é livre para todos os públicos.