As praias brasileiras mais novas entre as celebridades

Conhecer os destinos que as celebridades adoram visitar no Brasil pode ser a chave para planejar férias inesquecíveis. Lugares que unem belezas naturais e um toque de exclusividade se tornam os preferidos, tanto de famosos nacionais quanto internacionais. Mas quem são essas pessoas ilustres e onde gostam de passar seu tempo livre? Vamos dar uma olhadinha em alguns desses locais incríveis.

Destinos preferidos das celebridades no Brasil

O Brasil, com suas praias deslumbrantes e rica biodiversidade, tem opções paradisíacas para quem quer se afastar da correria do dia a dia.

Fernando de Noronha, PE

Fernando de Noronha se destaca não só pela beleza, mas também pela sensação de estar longe de tudo. O arquipélago é conhecido por sua privacidade, atraindo famosos como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Com um número limitado de visitantes, as praias oferecem um verdadeiro refúgio, longe da agitação.

Trancoso, BA

Na Bahia, Trancoso virou sinônimo de sofisticação e simplicidade. A cantora Elba Ramalho, que tem uma casa por lá, é uma presença regular em eventos que reúnem várias celebridades. As festas na região são sempre um acontecimento, proporcionando um clima alegre e descontraído.

Taipu de Fora, BA

As maravilhas naturais de Taipu de Fora, especialmente suas piscinas cristalinas, fazem desse destino um favorito entre os que querem escapar para um lugar mais calmo. Celebridades aproveitam esse paraíso escondido, longe do turismo convencional, para relaxar e renovar as energias.

Alter do Chão, PA

Conhecida como o “Caribe Amazônico”, Alter do Chão, em Santarém, no Pará, é famosa por suas águas cristalinas e praias de rio. O ator britânico Louis Partridge é um dos visitantes internacionais que se encantaram com o lugar. Durante a estação seca, praias como a Ilha do Amor mostram sua beleza intocada, atraindo celebridades como Grazi Massafera e Felipe Andreoli, que ressaltam a tranquilidade desse pedaço do Brasil.

Praia do Rosa, SC

Em Santa Catarina, a Praia do Rosa se destaca não apenas pelos esportes aquáticos, mas também pela vida noturna vibrante. O DJ Alok é um dos frequentadores que não perde a oportunidade de curtir tanto as ondas quanto as festas que acontecem à beira-mar.

Ipanema, RJ

A famosa praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é um point de beleza e cultura. Celebridades costumam visitar a área para curtir shows e festivais. Com uma vista incrível do Morro Dois Irmãos e quiosques estilosos, Ipanema é sempre um atrativo para visitantes e moradores.

Jericoacoara, CE

Jericoacoara, no Ceará, encanta com suas paisagens deslumbrantes e clima relaxado. O lugar é perfeito para a prática de windsurf e kitesurf, além de oferecer vistas de tirar o fôlego ao pôr do sol. Apesar de ser um destino relativamente acessível, Jeri mantém sua essência isolada, o que atrai tanto celebridades quanto turistas em busca de experiências autênticas.

Destinos internacionais

Embora o Brasil tenha destinos fantásticos, muitas celebridades também procuram lugares internacionais. As Maldivas e as ilhas do Caribe continuam sendo escolhas preferidas, com muitos famosos compartilhando suas aventuras nas redes sociais. Essa exposição tem feito com que esses destinos se tornem ainda mais populares, com pessoas ansiosas para seguir o caminho das celebridades.

A expectativa é de que o turismo nesses locais siga em alta, à medida que a infraestrutura melhora, sem perder a essência que os torna especiais.