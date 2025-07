Êta mundo melhor! inicia com audiência superior a Dona de Mim

A estreia da nova novela Êta Mundo Melhor!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, gerou grande expectativa tanto na Globo quanto entre os telespectadores. Segundo dados preliminares de audiência, o primeiro episódio da novela registrou 21,4 pontos na Grande São Paulo. Esse número superou a audiência de programas de destaque, como o Jornal Nacional (21,1 pontos) e a novela das sete, Dona de Mim (21,3 pontos). Além disso, o índice se aproxima dos 21,9 pontos alcançados pelo famoso remake de Vale Tudo, indicando um desempenho acima do esperado para esse horário da programação, que é das 18h.

Apesar do bom resultado de Êta Mundo Melhor!, o programa mais assistido do dia foi novamente o telejornal local SP2, que atingiu 23,3 pontos, reafirmando sua posição de destaque na capital paulista.

Para 2025, cada ponto no Ibope corresponde a aproximadamente 77.488 lares na Grande São Paulo.

Grande enredo pela frente: 208 capítulos até 2026

A Globo planeja uma extensa jornada para Êta Mundo Melhor!, que contará com 208 capítulos, colocando-a entre as novelas mais longas da faixa das seis. A exibição está prevista para continuar até 27 de fevereiro de 2026.

Os 30 primeiros capítulos

serão coescritos por Carrasco e Wilson. A partir do capítulo 31, Mauro Wilson assumirá a responsabilidade principal, com colaborações de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão.

A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, com uma equipe que inclui João Paulo Jabur, Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo.

Próxima atração já definida

A Globo também já anunciou a novela que substituirá Êta Mundo Melhor!: “A Nobreza do Amor”, com estreia marcada para 2 de março de 2026. Embora detalhes do projeto ainda sejam mantidos em segredo, a novela será escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A atriz Camila Pitanga está cotada para o papel principal da trama.

A história promete misturar elementos de fábula com o regionalismo de Cordel Encantado (2011). A narrativa se desenrolará em duas ambientações distintas: um reino africano fictício em um tempo mítico e o Nordeste brasileiro dos anos 1920, que servirá como cenário para os acontecimentos principais da história.