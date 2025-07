Morre Sérgio Leite de Andrade, ex-presidente da Usiminas

Sergio Leite, ex-presidente da Usiminas, na sala do Centro de Controle Operacional da empresa em Ipatinga (MG) Foto: Sergio Roberto Oliveira/Estadão

Morre Sérgio Leite, ex-presidente da Usiminas, após longa carreira na siderúrgica

Sérgio Leite de Andrade, engenheiro e ex-presidente da Usiminas, faleceu na última segunda-feira, 14, em Belo Horizonte. Ele tinha 49 anos de carreira na empresa, sendo presidente de 2016 a 2022. A causa de sua morte não foi divulgada.

Nascido na capital mineira, Sérgio Leite ocupava, até a sua morte, o cargo de Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos. Além disso, era membro do conselho de administração da Usiminas. Desde setembro de 2022, também atuava como presidente do Instituto Aço Brasil, entidade que representa diversas siderúrgicas do país, em um mandato que iria até 2026.

Durante sua presidência na Usiminas, Leite enfrentou uma das fases mais desafiadoras na história da empresa, marcada por uma grave crise financeira. Em 2016, a siderúrgica teve que fechar a usina de Cubatão, em São Paulo, e focar nas atividades de laminação, buscando reestruturar suas operações amid a turbulência econômica.

Atualmente, a Usiminas opera principalmente na usina de Ipatinga, fundada na década de 1950. A empresa também mantém operações de mineração de ferro e de distribuição e beneficiamento de aço em vários estados do Brasil.

Sérgio Leite começou sua trajetória na Usiminas em 1976, logo após se formar em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, ele ocupou 15 posições executivas e, desde 2008, fazia parte da diretoria estatutária da companhia.

Ele também foi presidente do conselho de administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) de 2021 até maio de 2023 e era membro do conselho estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) desde 2017.

Recentemente, Sérgio Leite expressou orgulho pelo filho, Sérgio Leite de Andrade Filho, que iniciou um novo empreendimento na área de consultoria em gestão.

Formado em engenharia metalúrgica, Leite possuía um mestrado na área pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de especializações como engenheiro da qualidade e auditor da qualidade.

Desde 2023, a Usiminas é controlada pelo grupo ítalo-argentino Ternium, que, junto com a japonesa Nippon Steel e o fundo de previdência da siderúrgica, compõem o bloco de controle da empresa.