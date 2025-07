Batman 2 pode ser realizado antes de Robert Pattinson envelhecer

"The Batman 2" Ganha Roteiro e Produção Prevista para 2027

A sequência "The Batman 2" é uma das continuações mais aguardadas no universo dos filmes de super-heróis. A estreia está marcada para 1º de outubro de 2027, após várias adiamentos. A expectativa para o filme aumentou com a recente confirmação de que o roteiro já foi finalizado.

A informação é de que Matt Reeves, responsável pela escrita e direção do filme, havia enfrentado alguns problemas pessoais que atrasaram a conclusão do roteiro. Contudo, a boa notícia é que agora o texto está pronto, e a equipe da DC Studios está animada com o resultado. No entanto, a Warner Bros. ainda não fez um anúncio oficial sobre o término do roteiro.

O co-CEO da DC Studios, James Gunn, revelou que assim que o roteiro foi finalizado, a produção de "The Batman 2" começaria de imediato. Ele também mencionou que um reboot da Mulher-Maravilha está em desenvolvimento e seguirá uma programação semelhante para iniciar as filmagens.

O ator Robert Pattinson, que interpreta Bruce Wayne, em tom de brincadeira, comentou que já teria idade avançada para o papel quando as filmagens começassem. Apesar disso, ele demonstrou entusiasmo com o roteiro, afirmando que agora sabe para onde a história está indo e que está "muito animado" com a direção que o filme tomará.

"The Batman 2" é a produção mais próxima de se concretizar dentro do universo DC, mas a empresa também tem planos de apresentar uma nova versão do Batman que coexistirá com Superman e outros personagens em um novo universo cinematográfico, ao contrário da linha "Elseworlds", que inclui "The Batman".

Enquanto a data da estreia não chega, os fãs podem se manter atualizados sobre todos os lançamentos futuros de filmes e séries da DC.