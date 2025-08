Morre o jornalista José Roberto Guzzo, aos 82 anos

O jornalista José Roberto Guzzo faleceu neste sábado, 2 de setembro, aos 82 anos, em São Paulo, em decorrência de um infarto. A informação foi confirmada pela revista digital Oeste, onde Guzzo atuava como colunista e membro do conselho editorial.

Ao longo de sua carreira, Guzzo se destacou como uma figura respeitada no jornalismo brasileiro. Nos últimos anos, ele também escreveu colunas para importantes veículos, como O Estado de S. Paulo e Gazeta do Povo.

Guzzo teve um papel marcante na revista Veja, onde atuou como diretor de redação entre 1976 e 1991. Durante esse período, ele supervisionou a publicação de várias reportagens impactantes e foi fundamental para o lançamento da edição paulista da revista, a Veja São Paulo. Além disso, dirigiu a revista Exame e fez parte do conselho editorial do Grupo Abril. Guzzo também foi colunista do jornal mineiro O Tempo, onde compartilhou suas análises e opiniões.

Sua contribuição ao jornalismo brasileiro será lembrada por muitos, e seu falecimento deixa uma lacuna no cenário da comunicação do país.