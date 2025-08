Alexandre Frota rejeita convite do MasterChef Celebridades

Alexandre Frota, ator e ex-deputado, recebeu um convite para participar da próxima edição do reality show culinário MasterChef Celebridades, que é exibido pela Band. No entanto, ele decidiu recusar a proposta devido a uma insatisfação com as negociações.

Frota comentou que o cachê oferecido estava abaixo do que ele esperava e que não gostou da forma como a produção tratou a situação. Ele destacou que não teve a oportunidade de conversar diretamente com a direção do programa, o que, segundo ele, é uma prática comum em negociações com artistas que têm menos experiência na televisão. Em suas palavras, "fui convidado para fazer, mas não fechei. Queriam que eu resolvesse tudo diretamente com a produção, sem conversar com a direção".

O ator enfatizou a importância de manter um diálogo direto com os responsáveis pela direção artística do projeto, afirmando que essa falta de comunicação foi vista como uma falta de respeito à sua trajetória na televisão. “Gosto de me informar, tirar dúvidas e conversar com quem vai dirigir o projeto. Produção é produção, e direção é direção,” acrescentou Frota.

Embora tenha recusado o convite, Alexandre Frota reconheceu a qualidade do programa e desejou sucesso à equipe da atração. "Adoro esse projeto, mas achei melhor não prosseguir com as conversas. Agradeço o convite e desejo sorte à atração", declarou.

Atualmente, a Band ainda não revelou a lista oficial dos participantes da nova temporada do MasterChef Celebridades, nem a data de estreia, que está programada para outubro. A atração, que é uma versão especial voltada a famosos, vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, com reprise aos domingos, às 16h. O programa é baseado no formato criado por Franc Roddam e é produzido pela Endemol Shine Brasil em colaboração com a Band e o Discovery Home & Health.