Luan Pereira e Manu Bahtidão Confirmados na Dança dos Famosos 2025

Estreia da Nova Temporada da Dança dos Famosos na Globo

A Globo está se preparando para a nova temporada do programa Dança dos Famosos, que começará no próximo domingo, 3 de agosto, dentro do Domingão com Huck. A atração trará novidades e a expectativa é alta entre os fãs.

Neste ano, o programa contará com dois participantes que prometem surpreender o público: o cantor sertanejo Luan Pereira e a cantora Manu Bahtidão. Eles vão se apresentar em um novo formato, mostrando suas habilidades em dança, longe dos palcos e microfones.

Além de Luan e Manu, a lista de participantes já conhecidos inclui:

Rodrigo Faro

Cátia Fonseca

Nicole Bahls

David Junior

Allan Souza Lima

Tereza Seiblitz

Duda Santos

No total, serão 16 participantes na competição. A lista completa será divulgada ao vivo por Luciano Huck durante a estreia.

Até o momento, a Globo confirmou oficialmente, em suas redes sociais, a participação da cantora Wanessa Camargo e do influenciador digital Álvaro.

Mistério e Celebração dos 20 Anos

A emissora optou por manter em segredo grande parte do elenco, o que cria um clima de mistério e festa, especialmente por se tratar de uma edição que celebra os 20 anos do programa. Essa estratégia visa aumentar a expectativa e garantir que o público permaneça interessado até o dia da estreia.

Estrutura do Programa e Novidades

Esta nova temporada seguirá o formato tradicional de apresentações semanais ao vivo, com avaliações e votações que definirão o andamento da competição. Uma das grandes novidades é a entrada de Milton Cunha como jurado técnico fixo. Cunha, conhecido por seu trabalho no Carnaval, traz uma perspectiva cênica e técnica que pode enriquecer as análises das performances.

Ele fará parte de um time de jurados respeitados, que inclui Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Juntos, eles vão avaliar aspectos como expressividade, performance e a construção artística dos candidatos.

Engajamento nas Redes Sociais

Dança dos Famosos busca manter seu sucesso nas tardes de domingo e continuar sendo uma das atrações mais populares da TV. O programa é conhecido por contar histórias emocionantes de superação e evolução, além de gerar debates e interações nas redes sociais.

Sob a apresentação de Luciano Huck, o Domingão com Huck se mantém como um dos principais programas da emissora, equilibrando entretenimento, competição e boas audiências. A expectativa é que este ano seja mais uma edição memorável da competição.