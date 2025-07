Ministério da Educação promove workshop sobre dados do pé-de-meia

O Ministério da Educação (MEC) realizou, nesta semana, em Brasília, um Workshop de Dados do programa Pé-de-Meia. O evento teve como objetivo aumentar a transparência das informações sobre o programa e reuniu os principais envolvidos no tratamento de dados. O encontro aconteceu nos dias 21 e 22 de julho, na sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Durante o workshop, foram discutidos conceitos fundamentais relacionados ao processo de elegibilidade do programa, garantindo um entendimento comum entre todos os participantes. Um dos focos do encontro foi a apresentação de soluções para o registro de múltiplas matrículas e como essas informações devem ser tratadas na base de dados, que será disponibilizada conforme o calendário previamente estabelecido.

Marisa Costa, diretora de Incentivos a Estudantes da Educação Básica e responsável pelo Pé-de-Meia, destacou que a intenção do MEC é qualificar o processo operacional do programa. A estratégia foi elaborada como resposta à necessidade de proteger as trajetórias dos estudantes do ensino médio. Ela também acrescentou que, a partir das experiências de 2024, o programa busca evoluir e dar mais visibilidade aos dados, convidando a academia a realizar estudos e pesquisas sobre ele.

Outro ponto importante mencionado foi a criação de parcerias com áreas como a Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica e a Secretaria de Gestão da Informação do MEC. Essas colaborações estão ajudando na organização dos dados que serão publicados no Portal da Transparência, em conformidade com as diretrizes da Controladoria-Geral da União.

Na abertura do evento, Flávia de Holanda Schmidt, representante da Controladoria-Geral da União, reforçou a importância da publicação de informações no Portal da Transparência. Segundo ela, essa ação não apenas cumpre um requisito legal, mas também facilitará a identificação dos beneficiários e das cidades relacionadas ao programa. Além disso, isso contribuirá para um trabalho mais eficiente do MEC e das redes de ensino.

O workshop foi uma etapa importante para assegurar que as informações do Pé-de-Meia sejam facilmente acessíveis e utilizadas de maneira efetiva, promovendo uma maior transparência na gestão dos dados educacionais.