Li Auto L9 com capô de aquário e peixes é apreendido

Um chinês acabou em uma situação bem inusitada que chamou a atenção nas redes sociais. Ele decidiu transformar o capô do seu Li Auto L9 em um aquário improvisado, colocando peixes vivos dentro de uma estrutura plástica. Esse episódio aconteceu na província de Liaoning e gerou discussões sobre maus-tratos a animais e alterações ilegais em veículos.

A história ganhou tanta repercussão que rapidamente viralizou. O dono do carro, conhecido como Liu, explicou que a ideia surgiu de uma situação comum: ele esqueceu um balde durante uma pescaria. Sem saber o que fazer com os peixes, resolveu colocar água diretamente sobre o capô do carro, cobrindo-a com uma película de vinil e uma camada de poliuretano termoplástico (TPU). Liu se mostrou surpreso com a repercussão, comentando que não tinha intenção de fazer algo para se tornar famoso e ainda fez um aviso para que outras pessoas não tentassem a mesma prática.

### O Impacto nas Redes Sociais

Logo após a publicação de um vídeo mostrando o carro com o capô em formato de aquário, a cena tomou conta de plataformas como Weibo, TikTok e Reddit. Nas imagens, os peixes nadavam em pouquíssima água, expostos ao calor do dia e ao olhar curioso de passantes que registravam a situação. Embora alguns internautas tenham achado a ideia criativa, a maior parte das reações criticou o ato como um claro exemplo de crueldade, chamando a atenção para os riscos envolvidos.

### A Intervenção das Autoridades

Com a repercussão, a polícia de trânsito de Liaoning decidiu agir. Classificaram a modificação como ilegal e ressaltaram que o veículo apresentava riscos para a segurança nas estradas. De acordo com a legislação chinesa, qualquer alteração que possa comprometer a estrutura do carro e sua segurança durante a circulação é proibida. Como consequência, o Li Auto L9, um SUV elétrico de luxo, foi apreendido pelas autoridades.

### A Polêmica da Personalização de Veículos

Casos como esse geram debates interessantes sobre até onde vai a liberdade de personalização dos veículos. É comum ver pessoas customizando seus carros, mas é preciso ter atenção a algumas regras que visam garantir a segurança de todos. Tanto na China quanto em muitos outros lugares, modificar partes estruturais do carro sem autorização pode resultar em multas, apreensões e até prisão.

A história de Liu e seu aquário sobre rodas levanta questões sobre responsabilidade e limites, lembrando que a criatividade deve andar de mãos dadas com a segurança.