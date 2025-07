Léo Dias agradece SBT por reconhecimento em despedida

Na última sexta-feira, Leo Dias anunciou sua saída do SBT durante uma emocionante entrevista no programa Fofocalizando. Conectado por videochamada de Lisboa, o jornalista expressou sua profunda gratidão à família Abravanel e falou sobre sua trajetória na emissora. Segundo Leo, sua visibilidade e reconhecimento, que agora alcançam até mesmo Portugal, são frutos do tempo que passou no canal.

Em suas palavras, ele destacou: “Eu sou muito grato ao SBT. Se não fosse o SBT, eu não teria sido notado.” Apesar da tristeza da despedida, o comunicador se prepara para iniciar uma nova fase em sua carreira no grupo Band.

### Emocionante Despedida

A apresentadora Caríúcha também ficou emocionada ao falar sobre a partida de Leo, contando que ele sempre foi um importante apoio na sua carreira. Em meio a lágrimas, ela disse: “Você sempre abriu as portas pra mim. Sou muito grata a você e ao que fez por mim. Eu te amo demais.” Essa troca de sentimentos tocou o público e marcou um momento simbólico na despedida do jornalista.

### Reflexões Pessoais

Leo Dias revelou que sua decisão de deixar o SBT está relacionada a reflexões sobre o futuro e a necessidade de buscar mais estabilidade. Aos 50 anos, ele mencionou a importância de pensar em sua aposentadoria e em dias melhores para sua vida pessoal. Mesmo assim, deixou claro que não deseja perder o vínculo com o SBT, prometendo visitar a equipe sempre que for possível.

### Novos Desafios na Band

Leo Dias foi oficialmente contratado pela Band, onde assume novos desafios. Ele será o apresentador da renovada versão do programa Cara a Cara, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990 sob o comando de Marília Gabriela. Além disso, ele participará do Melhor da Tarde e estará envolvido nas coberturas do Carnaval através do Band Folia. Informações indicam que Leo passará a receber um salário mensal de R$ 200 mil, o que solidifica sua posição como um dos nomes mais relevantes no jornalismo de entretenimento brasileiro.

Ao encerrar sua participação no programa, Leo Dias afirmou: “Eu tô saindo com a alma tranquila”, sinalizando que está pronto para enfrentar essa nova etapa da sua carreira.