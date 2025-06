Demon Slayer: trailer oficial do filme Castelo Infinito é liberado

O primeiro filme da trilogia Castelo Infinito da série Demon Slayer teve seu primeiro trailer divulgado neste sábado, dia 28. A produção marca o início da reta final do anime, que será encerrada nos cinemas.

O filme, intitulado Demon Slayer Infinity Castle, tem lançamento previsto para o dia 18 de julho nos cinemas do Japão. Este é o primeiro dos três filmes planejados, que vão concluir a narrativa iniciada no anime, complementando-a com elementos do mangá.

A história de Demon Slayer gira em torno de Tanjiro Kamado, um jovem cujos pais foram mortos por Onis, uma raça de demônios. Sua irmã, Nezuko, também foi afetada e se transformou em um Oni. Em busca de uma cura para Nezuko e de justiça para sua família, Tanjiro decide se tornar um caçador de demônios, embarcando em uma jornada cheia de desafios.

A criação da série é creditada à autora Koyoharu Gotouge, de 35 anos, que mantém um perfil discreto sobre sua vida pessoal.

Atualmente, o anime Demon Slayer está disponível nas plataformas Netflix e Crunchyroll, com opções de legendas e dublagem em português. O mangá também pode ser encontrado completo no Brasil, publicado pela editora Panini.

No Brasil, o lançamento do primeiro filme da trilogia está marcado para o dia 11 de setembro, através de uma colaboração entre a Sony e a Crunchyroll. As datas de estreia das sequências ainda não foram anunciadas.