Saiba como localizar alguém pelo número de celular

Perder ou ter o celular roubado é sempre um momento difícil. Essa situação pode gerar bastante angústia, mas a boa notícia é que a tecnologia oferece opções para ajudar na recuperação dos dispositivos. Conheça algumas ferramentas que podem ser muito úteis nessa hora.

Os principais recursos para localizar celulares são o “Encontre Meu Dispositivo” para Android e o “Buscar” para iPhones. Eles funcionam com as contas do Google ou Apple, permitindo que você veja a localização do seu aparelho em tempo real, desde que esses serviços estejam ativados e o celular tenha conexão com a internet.

Funcionalidades das ferramentas

Essas ferramentas não apenas mostram onde está o seu celular, mas também oferecem outras funcionalidades super úteis. Por exemplo, você pode fazer o aparelho tocar um alarme para encontrá-lo mais fácil se estiver por perto. Além disso, em casos de roubo, você consegue bloquear o celular ou apagar os dados dele, protegendo suas informações pessoais.

Localizando pelo número do celular

Para usar o “Encontre Meu Dispositivo”, siga estes passos simples:

Entre no site ou abra o aplicativo “Encontre Meu Dispositivo”. Faça login com a conta do Google que está vinculada ao seu número. Selecione o dispositivo que deseja rastrear. Veja a localização exata no mapa.

Localizando pelo “Buscar” do iOS

No caso dos iPhones, o processo é bem tranquilo também:

Vá até os “Ajustes”, clique no seu “ID Apple” e selecione o aparelho que está ativo na conta. Depois, toque em “Buscar iPhone”. Acesse o iCloud pelo site (icloud.com/find) e faça login na sua Apple ID. Selecione o celular perdido para visualizá-lo no mapa. Clique em “Tocar som” para o aparelho emitir um som e ser mais fácil de localizar. Acesse o “Modo perdido” para proteger o aparelho e visualizar o histórico de localização.

Aplicativos para rastreamento detalhado

Existem também aplicativos que podem trazer um monitoramento mais completo, como o Eyezy e o mSpy. Esses programas oferecem funcionalidades como o rastreamento do histórico de navegação. Porém, é bom lembrar que é necessário o consentimento do usuário para a instalação, respeitando sempre as leis de privacidade.

Google Maps e rastreamento de localização

Outra alternativa bastante útil é o Google Maps. Ao ativar a localização em tempo real, você pode monitorar o paradeiro do seu celular a qualquer momento. O app registra os locais por onde o aparelho passou, permitindo que você consulte o histórico de movimentações. Isso pode ser crucial em caso de perda ou furto.

Privacidade e legislação

Um ponto importante a ser destacado é a questão do consentimento ao rastrear qualquer dispositivo. A Lei 14.132 de 2021 aborda especificamente crimes de stalking, que podem incluir o uso de tecnologias de rastreamento sem autorização.

Para se prevenir contra a perda ou roubo, é sempre bom manter a localização ativada e fazer backups regulares dos seus dados. A tecnologia avança rapidamente e novas soluções de segurança surgem o tempo todo, então, fique atento e use as ferramentas corretas para garantir a proteção dos seus dispositivos e das suas informações pessoais.