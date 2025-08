Bitcoin cai 3% e inicia agosto sob pressão: o que vem a seguir

Liquidações Abaixam Preço do Bitcoin em Agosto

Em agosto, o preço do Bitcoin sofreu uma queda significativa, motivada por um grande número de investidores decidindo vender suas criptomoedas. Segundo Sarah Uska, analista de criptoativos do Bitybank, essa prática, conhecida como liquidação, ocorre quando os investidores optam por trocar o Bitcoin por moedas tradicionais, como o dólar ou o real. O valor do Bitcoin, sendo a maior criptomoeda do mundo, é influenciado pela oferta e demanda: quando muitos compram, o preço sobe; quando muitos vendem, ele cai.

Analistas apontam que essa recente movimentação no mercado de Bitcoin é resultado de uma combinação de fatores técnicos e expectativas não atendidas em relação à regulamentação. No mês anterior, a criptomoeda havia registrado uma alta considerável, impulsionada pela "Crypto Week", um período em que o Congresso dos Estados Unidos aprovou novas legislações relevantes para o setor. Entre as leis aprovadas, destaca-se o Genius Act, que regulamenta as stablecoins, e o Clarity Act, que aborda o mercado de criptomoedas de forma mais ampla.

A regulamentação nos Estados Unidos trouxe uma sensação de legitimidade ao setor de criptomoedas. De acordo com Uska, essa confiança fez com que tanto investidores institucionais quanto pessoas físicas se sentissem mais aptos a investir em Bitcoin. A crença de que, se os Estados Unidos estavam regulamentando as criptomoedas, isso indicava seriedade e potencial de crescimento, resultou em um aumento do investimento nesse mercado.

No entanto, essa confiança começou a se esvair nos últimos dias de julho, após a divulgação de um novo relatório do governo norte-americano que não apresentou um plano detalhado para uma reserva de Bitcoin. O documento era esperado ansiosamente pelo mercado e tinha o objetivo de esclarecer as políticas futuras dos EUA para as criptomoedas. Apesar de mencionar a proposta de criar uma reserva nacional de Bitcoin, o relatório não trouxe os detalhamentos que os investidores esperavam, gerando uma onda de frustração.

Além das questões regulatórias, Uska também aponta eventos específicos que contribuíram para a pressão de vendas no mercado. Um caso relevante foi a movimentação de uma "baleia", que se refere a uma carteira de Bitcoin antiga que nunca havia sido movimentada. Recentemente, essa carteira liquidou 80 mil BTC, somando aproximadamente 8,6 bilhões de dólares. Essa movimentação significativa pode ter causado incerteza entre os demais investidores, levando a um sentimento de insegurança no mercado.

Dessa forma, a combinação de vendas em massa, expectativas frustradas e movimentações inesperadas no mercado provocou uma queda no preço do Bitcoin, evidenciando a volatilidade e os desafios deste setor em constante evolução.