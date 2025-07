Mercúrio retrógrado: entenda o que acontece no céu

Os períodos em que o planeta Mercúrio entra em movimento retrógrado são amplamente discutidos na cultura pop e na astrologia. Muitas pessoas acreditam que esse fenômeno causa confusões na comunicação, falhas em dispositivos tecnológicos, atrasos em viagens e dificuldades com documentos e decisões.

No entanto, do ponto de vista científico, não há evidências que sustentem a ideia de que a trajetória de Mercúrio afeta a vida na Terra. Portanto, não se pode afirmar que o planeta é responsável pelos problemas enfrentados pelas pessoas.

O chamado “movimento retrógrado aparente” ocorre porque Mercúrio se move mais rapidamente em sua órbita ao redor do Sol do que a Terra. Enquanto nosso planeta leva 365 dias para completar uma volta, Mercúrio faz isso em apenas 88 dias. Por conta dessa diferença de velocidade, ele nos ultrapassa entre três e quatro vezes ao longo de um ano, resultando em períodos em que parece estar “retrógrado”. Esses períodos duram cerca de três semanas.

De acordo com especialistas em astronomia, essa mudança na posição de Mercúrio é apenas uma ilusão causada pela nossa perspectiva na Terra, e não uma alteração real no movimento do planeta. Quando Mercúrio nos ultrapassa, sua trajetória parece mudar de direção, fazendo com que o observador tenha a impressão de que ele está se movendo para trás.

É importante entender que, apesar da popularidade desse tema, as explicações científicas esclarecem que não há um impacto real dos astros na vida cotidiana das pessoas. Assim, é sempre bom manter um olhar crítico sobre essas crenças e abordagens astrológicas.