Paolla Oliveira revive clássico de ‘Vale Tudo’ em novo projeto

Paolla Oliveira se destaca em capítulo de Vale Tudo com cena icônica de Heleninha Roitman

No capítulo de terça-feira, 15, da novela Vale Tudo, Paolla Oliveira foi o centro das atenções ao interpretar sua personagem, Heleninha Roitman. Em uma cena marcante, Heleninha vai a uma boate, consome bebidas alcoólicas em excesso e pede ao DJ que toque um mambo. Essa situação, em que a personagem perde o controle, causou preocupação em sua família e remete a um momento famoso da versão original da novela, exibida em 1988, quando Renata Sorrah desempenhou o mesmo papel.

As comparações entre as performances de Paolla e Renata são naturais, já que ambas interpretam a mesma personagem em épocas diferentes. A nova versão da atriz trouxe uma abordagem diferente para Heleninha, mostrando-a com um olhar perdido e cansado enquanto dança na pista. Essa interpretação contrasta com a energia festiva, porém sombria, da versão original de Renata Sorrah.

Entretanto, alguns críticos apontaram que Paolla poderia ter captado melhor a essência da cena. Também houve críticas à direção, sugerindo que a entrega da atriz ficou aquém do esperado para um momento tão impactante. Essa cena, que se tornou viral nas redes sociais, acabou gerando outros memes, quando o mambo, na fala da personagem, foi confundido e virou tango.

Vale Tudo é uma novela que, mesmo décadas após sua estreia, continua a cativar o público, trazendo novas interpretações e contextos para suas icônicas personagens e tramas.