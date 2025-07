Entregador de delivery é preso e polícia leva pizza ao cliente

Uma moradora de Tempe, no Arizona, teve uma experiência inusitada ao receber sua pizza em casa. Quando abriu a porta, ao invés do entregador, se deparou com dois policiais uniformizados.

O entregador havia sido preso momentos antes, durante uma blitz de trânsito. Apesar da situação inusitada, os agentes decidiram completar a entrega da pizza que ainda estava no baú da moto do motoboy.

### Câmera registra tudo

A cena ficou registrada na câmera corporal de um dos policiais. O vídeo viralizou nas redes sociais do Departamento de Polícia de Tempe, acumulando mais de 2,4 milhões de visualizações. Depois que os policiais prenderam o entregador, perceberam a pizza e resolveram que era hora de fazer a entrega.

Um dos policiais explica à mulher, enquanto entrega a pizza: “Então, o cara do Grubhub foi preso.” A cliente, pegando de surpresa, agradece ao policial, que ainda faz uma piada: “Ainda deve estar quente.”

O vídeo compartilhado traz uma legenda divertida, dizendo: “Temos o compromisso de servir nossa comunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja pela segurança ou pela entrega da pizza.”

Essa situação inusitada não só trouxe um sorriso à mulher, mas também destacou o lado mais leve e humano da polícia local, mostrando que eles se preocupam em atender à comunidade, mesmo em momentos inesperados.