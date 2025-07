Superman: curiosidades sobre os cameos do filme

Filme "Superman" chega aos cinemas com surpresas e referências aos quadrinhos da DC

O tão aguardado filme "Superman" estreou nas salas de cinema, trazendo uma gama de participações especiais e referências divertidas ao universo dos quadrinhos da DC. O diretor James Gunn, conhecido por sua paixão por histórias em quadrinhos, assina essa nova produção.

Entre as referências para os fãs, uma placa que indica o caminho para Gotham City é um dos detalhes interessantes. As aparições de atores variam de momentos engraçados a emocionantes, muitos dos quais já trabalharam com Gunn em filmes anteriores.

Bradley Cooper faz uma participação especial logo no início do filme, aparecendo como Jor-El, o pai de Superman, em uma gravação na Fortaleza da Solidão. Ele assume o papel que foi icônico na versão de 1978, onde o personagem foi interpretado por Marlon Brando. Angela Sarafyan também brilha como Lara, mãe do herói.

Uma presença marcante no filme é Will Reeve, filho do famoso ator Christopher Reeve, que interpretou Superman por quatro filmes. Will, que agora é correspondente da ABC News, assume o papel de um repórter, criando um momento significativo que liga as gerações.

John Cena traz um toque cômico ao filme como seu personagem Peacemaker, aparecendo de forma inesperada em uma cena leve enquanto Clark Kent e Lois Lane conversam, com uma batalha interdimensional acontecendo ao fundo. Cena ganhou notoriedade com a série "Peacemaker", que foi um sucesso em 2022 e retorna para uma nova temporada em breve.

O diretor James Gunn, que gosta de incluir sua família nas produções, também faz uso de seu irmão, Sean Gunn, que faz uma breve aparição como Maxwell Lord, um vilão conhecido do universo DC.

O elenco conta com outros rostos familiares dos filmes de Gunn, como Michael Rooker e Pom Klementieff, que desempenham papéis como robôs na Fortaleza da Solidão. Klementieff ficou famosa por seu papel como Mantis, enquanto Rooker tem uma longa colaboração com Gunn.

Em um momento final, temos a entrada de Kara, também conhecida como Supergirl, interpretada por Milly Alcock, que promete trazer mais ação e aventura na próxima produção dedicada à heroína.

Durante uma cena de fundo, até mesmo o âncora da CNN, Jake Tapper, faz uma aparição, embora algumas de suas falas tenham sido cortadas da versão final do filme.

"Superman" começou a ser exibido nas salas de cinema nesta sexta-feira, e está sob a distribuição da Warner Bros. Pictures.