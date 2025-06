Uber aumenta tarifas e gera preocupação entre usuários

Por conta de uma compensação bastante desigual, o modelo de precificação dinâmica adotado pela Uber em 2023 está trazendo preocupações entre especialistas.

Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que, enquanto o app tem gerado tarifas mais altas para os passageiros, os motoristas estão recebendo significativamente menos. Essa situação ocorre porque o algoritmo da empresa ajusta o preço da corrida em tempo real, levando em conta fatores como demanda, oferta e condições do trânsito.

O maior problema é que, mesmo quando a demanda sobe e as tarifas aumentam, essa elevação não reflete na remuneração dos motoristas. A pesquisa indicou que, no Reino Unido, a renda horária, ajustada pela inflação, caiu de mais de £ 22 para pouco mais de £ 19, o que reduz bastante a viabilidade desse trabalho.

Falta de transparência da Uber gera conflitos

Antes de 2023, a Uber costumava afirmar que retinha cerca de 25% dos ganhos dos motoristas. No entanto, com o novo algoritmo, esses valores se tornaram irregulares. Apesar da empresa alegar que a taxa continua a mesma, pesquisadores descobriram que as retenções podem chegar a 40% ou até 50% do que é pago pelos passageiros.

Embora a média geral dos repasses se mantenha em 25%, a mediana, que é o valor que divide a distribuição em duas partes iguais, sobe para cerca de 29%. Isso indica uma distribuição desigual, onde alguns motoristas ficam com bem menos.

Uber contesta resultados do estudo

Após a divulgação do estudo, a Uber se manifestou, contestando os dados e afirmando que os repasses aos motoristas superaram £ 1 bilhão no primeiro trimestre de 2025. A empresa também destacou que os motoristas no Reino Unido recebem relatórios semanais sobre seus ganhos, tentando manter a transparência nesse processo.

No entanto, foi revelado que, em 2025, os trabalhadores têm apenas acesso a uma soma semanal consolidada dos ganhos, sem muitos detalhes sobre as corridas, o que poderia fornecer informações mais precisas a respeito da sua remuneração.