Menino de 7 anos se torna o mais jovem profissional da Microsoft

Em um mundo onde muitos adultos passam anos estudando para conseguir certificações, um garoto paquistanês quebrou todas as barreiras. Muhammad Huzair Awan, nascido em 2006, se destacou ao se tornar, aos apenas 7 anos, o mais jovem profissional certificado pela Microsoft. Essa conquista não só colocou Muhammad no mapa global da tecnologia como também o transformou em um símbolo inspirador para a nova geração de talentos.

Da curiosidade ao recorde mundial

Muhammad nasceu em Lahore, uma das principais cidades do Paquistão. Desde muito cedo, demonstrou um interesse fora do comum por tecnologia. Enquanto outras crianças brincavam, ele desmantelava computadores e tablets, fascinado em entender seu funcionamento. Aos 5 anos, já programava suas primeiras linhas em Visual Basic, e aos 6, se aventurava em redes e sistemas operacionais através de tutoriais online.

Em 2013, ele prestou o exame da Microsoft e ganhou o título de Microsoft Certified Professional (MCP), sendo reconhecido como o mais jovem do mundo a alcançar essa certificação. Esse feito atraiu a atenção da mídia internacional, com veículos como o Daily Pakistan e a BBC Urdu chamando-o de "a mente mais jovem do Vale do Silício asiático".

Um currículo que cresce junto com o talento

Após essa impressionante conclusão, aos 8 anos, Muhammad conquistou a certificação ICDL (International Computer Driving License), se tornando o mais jovem a recebê-la. Ele mostrou domínio em áreas complexas, como segurança digital e desenvolvimento de software, tópicos que muitas vezes são abordados apenas em universidades.

O reconhecimento de sua trajetória fez com que ele passasse a dar palestras para jovens programadores em cidades como Karachi e Islamabad. Em 2019, Muhammad foi nomeado Embaixador da UNICEF para Educação e Inovação, representando projetos que buscam incluir crianças de comunidades carentes no mundo digital.

Disciplina, propósito e visão de futuro

A rotina de Muhammad é marcada pela disciplina. Ele se divide entre estudos formais e projetos tecnológicos voltados para a educação. Criou o Huzair Tech, um programa gratuito que ensina informática e programação para alunos de baixa renda. Em entrevistas, ele destaca que "a tecnologia só tem valor quando melhora a vida das pessoas". Essa filosofia faz dele um jovem altruísta, especialmente em um país onde o acesso à educação tecnológica é limitado.

Apesar da fama, Muhammad leva uma vida discreta e se concentra nos estudos em inteligência artificial voltada para a educação. Seu sonho é desenvolver uma plataforma acessível com conteúdos gratuitos para crianças de países em desenvolvimento.

Um exemplo global de superdotação tecnológica

Muhammad Huzair Awan é visto por especialistas como uma rara expressão de superdotação tecnológica precoce, combinando lógica, memória e raciocínio sistêmico de forma única. Ele é um exemplo da nova geração que vê a programação não apenas como um trabalho, mas como uma ferramenta poderosa para a transformação social.

Hoje, com 18 anos, Muhammad continua sua trajetória acadêmica, sendo frequentemente convidado para falar em universidades e conferências internacionais. Seu legado mostra que a genialidade não tem idade e que os limites são apenas uma construção social.