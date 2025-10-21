Notícias

Cabeça gigante no Ceará atrai visitantes e inspira arte há 40 anos

Foto de Diego Marques Diego Marques
2 minutos lidos
Cabeça gigante, Santo Antônio
Vista aérea mostra a cabeça gigante de Santo Antônio encaixada entre casas no bairro Conjunto Habitacional, em Caridade, CE — Foto: Fantástico/Reprodução

No coração do Ceará, a pouco mais de 90 quilômetros de Fortaleza, uma imponente cabeça de concreto se destaca na paisagem e atrai a curiosidade de muitos visitantes. Conhecida como o “santo sem corpo”, essa peça inusitada representa a cabeça de Santo Antônio e carrega consigo uma rica história de fé e improvisação.

A origem dessa escultura monumental remonta aos anos 1980. Naquela época, o prefeito da cidade, Raul Linhares, teve a ideia de construir uma grande estátua do padroeiro no top do Morro do Serrote do Cágado. O projeto, assinado pelo artista plástico Franzé D’Aurora, prometia uma obra grandiosa em ferrocimento, mas levou uma reviravolta inesperada.

A escultura inacabada que virou lenda

A construção começou, mas logo encontrou obstáculos. Em 1986, a falta de recursos e problemas estruturais interromperam o progresso. O corpo da estátua ficou no morro, enquanto a cabeça, já finalizada, não pôde ser instalada devido a preocupações com segurança.

Atualmente, essa cabeça permanece a cerca de três quilômetros do local original, em um quintal que já foi do engenheiro responsável pela obra. A Prefeitura de Caridade agora possui o imóvel e planeja transformá-lo em um pequeno museu. Para os moradores, o espaço, carinhosamente conhecido como “a casa da cabeça de Santo Antônio”, se tornou um ponto de referência que atrai curiosos, devotos e turistas em busca de conhecer essa curiosa história.

Novo projeto, mesma devoção

Em 2021, a Prefeitura e o Governo do Ceará apresentaram um novo projeto para revitalizar o Morro do Serrote do Cágado. O desafio agora é a construção do Complexo Religioso de Santo Antônio, que incluirá uma nova estátua de impressionantes 36 metros de altura, além de uma capela, loja de lembranças, mirante e estacionamento.

O investimento para essa nova empreitada está orçado em R$ 11 milhões. A responsabilidade é da Superintendência de Obras Públicas do Ceará. Enquanto a estrutura avançou até a metade em 2024, as obras estão paralisadas desde então, e as tentativas de contato com a SOP-CE não trouxeram atualizações sobre a situação.

Cabeça gigante: da realidade para a literatura e o cinema

A história da famosa cabeça de Santo Antônio também ganhou notoriedade fora da esfera local, inspirando o mundo das artes. O livro A Cabeça do Santo, escrito pela autora cearense Socorro Acioli e lançado em 2014, explora a vida de um homem que se instala na escultura abandonada em uma cidade fictícia chamada Candeia.

Em um momento especial, Socorro revelou em uma entrevista que desenvolveu esse enredo durante uma oficina de criação literária em Cuba, orientada pelo renomado Gabriel García Márquez. E a história não para por aí; em 2024, foi anunciada uma adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Joana Mariani. Contudo, uma réplica cenográfica será utilizada para as filmagens, já que as altas temperaturas dentro da escultura original tornam isso impossível.

Caridade segue, assim, entrelaçada em um rica tapeçaria de fé, cultura e arte, com sua icônica cabeça de Santo Antônio mantendo viva a curiosidade e a devoção de muitos.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

