Descubra os 5 tipos de sono e suas importâncias

Estudo recente feito por cientistas do Canadá e de Singapura revelou cinco tipos de sono que podem impactar como nos sentimos e nossa saúde mental. Os dados foram publicados na revista PLOS Biology e analisaram 770 norte-americanos, na faixa dos 22 aos 36 anos. Com os resultados, foi possível definir perfis de sono que estão ligados a diversos sintomas emocionais e comportamentais, como traços de personalidade e até o uso de substâncias.

Muita gente não dá a devida atenção ao sono, mas ele é crucial para o nosso dia a dia. Duvido que você nunca tenha notado como uma noite mal dormida pode afetar seu humor e seu desempenho atrás do volante.

Quais são os 5 tipos de sono?

1- Sono ruim e insatisfatório:

Esse é o tipo mais complicado. Quem se encaixa aqui costuma demorar para adormecer e pode sofrer com sentimentos como estresse, ansiedade e até depressão. Imagine dirigir cansado e perdendo o foco nas ruas; é assim que essas pessoas se sentem no dia a dia.

2- Sono resiliente:

Nesse perfil, a pessoa mesmo com alguns sintomas mentais, consegue dormir melhor. Isso é uma vantagem, já que não apresenta os mesmos padrões de desconexão mental que quem tem sono ruim. Que tal pensar nisso da próxima vez que você estiver descansando após um dia estressante no trabalho?

3- Uso de soníferos:

Aqui temos quem depende de remédios para conseguir dormir. Esses indivíduos costumam ter problemas de memória e dificuldades em entender emoções. Peça a eles que descrevam uma viagem — talvez eles não consigam lembrar de alguns detalhes.

4- Sono de poucas horas:

Esse é o famoso perfil que dorme menos de sete horas por noite. As consequências? Falta de atenção e até mais irritabilidade. Se você já pegou um trânsito terrível por conta de alguém que estava impaciente, agora a gente sabe que o sono pode ter uma contribuição nesse comportamento.

5- Sono perturbado:

Esse perfil é para quem tem o sono interrompido várias vezes durante a noite. Isso pode estar ligado à ansiedade e a um consumo excessivo de substâncias. Uma boa noite de sono é fundamental para aqueles que precisam de concentração — quem nunca se distraiu na direção por falta de descanso?

O que fazer para dormir melhor?

Para dormir melhor, algumas dicas são fundamentais:

– Estabeleça uma rotina de sono, com horários fixos para dormir e acordar. Isso ajuda seu corpo a reconhecer quando é hora de descansar.

– Prepare um ambiente relaxante. Abra uma janela, coloque uma música suave ou um incenso — sempre faz diferença.

– Evite telas antes de dormir. A luz azul dos eletrônicos pode deixar sua mente ligada, impedindo que você relaxe. E quem nunca ficou olhando para o celular na cama, não é?

– Exercícios físicos ajudam muito a regular o sono.

– Cuidado com as refeições pesadas à noite. Um estômago confortável facilita o descanso.

– E, por último, não force o sono. Se não der para dormir, pode ser melhor relaxar com um livro ou música.

A qualidade do sono influencia muito mais do que a gente imagina. É uma jornada que vale a pena entender e cuidar.