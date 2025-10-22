Menina de 12 anos morre em casa após pisar em fio elétrico

A comunidade de Cerejeiras, em Rondônia, está vivendo um momento muito triste após a perda de Ester Dalla Libera Lohamann, uma menina de apenas 12 anos. Ela faleceu dentro de casa devido a uma descarga elétrica causada por uma instalação improvisada feita para manter os cachorros da família dentro do quintal. Esse acidente trouxe à tona um alerta importante sobre os perigos das fiações mal instaladas e das cercas elétricas de uso caseiro.

A história trágica de Ester deixou todos em choque. No dia do acidente, ela se preparava para sair para o treino de vôlei e, sem perceber, tocou uma fiação exposta. A cerca, montada por familiares, estava conectada diretamente a uma tomada, sem qualquer proteção. O que parecia ser uma solução rápida acabou se transformando em um risco fatal. A descarga elétrica foi tão forte que Ester não sobreviveu, mesmo com o esforço desesperado da família para socorrê-la. Vizinhos relataram momentos de desespero e gritos por ajuda, com uma moradora afirmando que “foi tudo muito rápido. Ninguém acreditava que algo assim pudesse acontecer dentro de casa”.

A notícia da morte de Ester se espalhou rapidamente, causando uma comoção imensa. Amigos, professores e colegas de escola usaram as redes sociais para prestar homenagens, lembrando dela como uma menina cheia de vida e sonhos.

O acidente que chocou a comunidade

A situação de Ester serve como um aviso sobre os cuidados necessários com as instalações elétricas em casa. Muitas vezes, as pessoas tentam resolver problemas cotidianos com soluções improvisadas, sem perceber os riscos envolvidos. Fiações adaptadas e ligações diretas na tomada são fontes recorrentes de acidentes que podem ter consequências graves.

Profissionais de segurança alertam que qualquer tipo de instalação improvisada, como cercas elétricas e extensões mal feitas, pode levar a choques fatais ou até incêndios. É fundamental lembrar que a eletricidade exige cuidados especiais e que um erro simples pode custar não apenas bens materiais, mas também vidas.

Para evitar tragédias como essa, os especialistas recomendam que sempre se contrate um eletricista habilitado para fazer manutenções e verificações. Também é essencial ter atenção às tomadas e evitar o uso de dispositivos que liguem energia diretamente à rede elétrica. Além disso, orientar as crianças a não se aproximarem de fios, tomadas e equipamentos ligados é uma atitude necessária para garantir a segurança de todos.

Um chamado à conscientização e à prevenção

A tragédia envolvendo Ester deixa um ensinamento significativo: não há improviso que valha mais do que uma vida. O sofrimento da sua família é uma dor compartilhada por toda a comunidade, que agora está pedindo por mais campanhas de conscientização sobre segurança elétrica doméstica. Pequenas atitudes, como instalar protetores, usar cabos adequados e manter áreas externas bem isoladas, podem fazer toda a diferença.

Essa história é um lembrete da importância da prevenção. Nenhuma economia ou solução rápida compensa a perda de uma vida jovem. Ester Dalla Libera Lohamann será lembrada não apenas pela sua história trágica, mas como um símbolo de um alerta que precisa ser ouvido em todos os lares do Brasil: a segurança elétrica começa com o cuidado diário.