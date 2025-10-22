Trilha de “Três Graças” conta com Liniker, Marília Mendonça e outros

A nova novela das nove da TV Globo, “Três Graças”, estreia na próxima segunda-feira, dia 20, e já promete agradar tanto com sua história quanto com sua trilha sonora. Criada por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, a produção traz um repertório musical variado, refletindo a diversidade cultural de São Paulo, que é o cenário principal da trama.

Uma das canções que se destaca é a versão inédita de “Clareou”, interpretada por Thiaguinho e Negra Li. Essa música abre cada capítulo da novela e, com novos arranjos, traz um toque urbano, simbolizando esperança e renovação – temas essenciais da narrativa. A canção é previamente conhecida na voz de outros artistas como Diogo Nogueira e Xande de Pilares.

Thiaguinho expressou sua felicidade ao interpretar a música de abertura. Ele afirmou que sempre sonhou em cantar uma canção nessa posição e ficou empolgado por dividir os vocais com a talentosa Negra Li. Para a cantora, essa oportunidade marca um retorno importante à TV Globo, especialmente depois do sucesso que teve em “Vai na Fé”. Ela destacou a emoção de ter sua voz na abertura de uma novela das nove, ao lado de Thiaguinho.

A trilha sonora foi elaborada para se conectar com as emoções dos personagens e o público. Segundo o diretor artístico, a música vai além de ser simplesmente um fundo sonoro; ela conversa com as vivências dos atores. Uma das surpresas da trilha incluirá uma regravação de Roberto Carlos, que ilustrará o romance entre Gerluce e Paulinho.

A seleção musical é rica e diversificada, incorporando ritmos como pagode, pop, gospel, funk, sertanejo e MPB, representando a pluralidade cultural da capital paulista. Entre os artistas brasileiros que fazem parte do projeto estão Vanessa da Mata, BaianaSystem, Péricles, Liniker, Ludmilla, Anavitória, Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Daniela Araújo, Hungria, João Gomes, Milionário e José Rico, além de Belo, que também atua na novela.

A trilha sonora também contará com nomes internacionais, como John Legend, Miley Cyrus, Meghan Trainor e Peggy Lee, que irão adicionar uma atmosfera sofisticada, romântica e divertida às cenas da novela. Assim, “Três Graças” promete ser uma experiência completa para os telespectadores, misturando qualidade na dramaturgia com uma trilha sonora envolvente.