Cabine giratória do Unipraias revela Balneário Camboriú a 200m

A Giro Tower chegou para adicionar um toque especial a Balneário Camboriú. Imagine uma cabine climatizada que gira suavemente enquanto sobe a aproximadamente 50 metros de altura, oferecendo uma vista incrível da cidade e das praias ao sul. O parque, que já é um ponto turístico famoso, ganha um novo visual, proporcionando aos visitantes uma perspectiva única do horizonte.

Esse passeio tem tudo a ver com a beleza do panorama. A cabine gira de forma controlada, o que significa que todos os ocupantes conseguem ter uma vista maravilhosa, sem precisar mudar de lugar. Além de otimizar o tempo, isso torna a experiência mais segura e organizada.

A Giro Tower e a experiência no parque

A Giro Tower é uma torre de observação com capacidade para 56 pessoas e está dentro do Parque Unipraias. O funcionamento dela é bem interessante, pois combina movimento vertical e rotação ao mesmo tempo. Assim, você pode apreciar uma vista de 360º enquanto sobe por entre a linda Mata Atlântica.

Essa nova atração foi projetada para complementar o circuito do teleférico. Quando você chega ao platô, já pode aproveitar essa experiência sem complicação. A vista é deslumbrante! Você tem uma visão completa da área central de Balneário Camboriú e também das praias mais tranquilas ao sul, algo que une a natureza com a urbanidade de forma harmoniosa.

Como é a experiência a bordo

Aqui, o embarque é feito em um ambiente super confortável e climatizado. Os assentos são fixos e é importante que todos permaneçam sentados durante o trajeto para melhorar a segurança. A rotação é suave, permitindo que você identifique direitinho todos os pontos de interesse, como a orla central da cidade, o bairro da Barra e a Rodovia Interpraias.

Nos dias mais claros, a vista se estende para Laranjeiras, Taquaras, Estaleiro e até o barco pirata que navega pela costa. A combinação de mar e montanha cria uma imagem perfeita para fotos.

Ingressos e regras de acesso

É necessário comprar o ingresso do Parque Unipraias para acessar a Giro Tower. Os preços são acessíveis, com a entrada custando R$ 80 para adultos e R$ 40 para pessoas acima de 60 anos e para pessoas com deficiência. A experiência na Giro Tower é um adicional que custa R$ 45.

A segurança é a prioridade, e isso é garantido por algumas regras. Todos devem permanecer sentados, e existem janelas para embarque e desembarque que facilitam o fluxo de pessoas. Isso evita filas e apressamentos.

A vista única do alto

O que torna essa experiência tão especial é a altura da torre. Com um mirante acima de 200 metros, você consegue ter uma visão deslumbrante e livre de obstruções, dando a todos uma oportunidade de ver a cidade de um jeito diferente.

Do alto, você pode observar a frente marítima de Balneário Camboriú e também a impressionante Serra do Mar, com a Mata Atlântica ao fundo. Essa interação entre área urbana e natureza é algo que realmente impressiona.

Conforto e segurança antes de subir

A cabine é uma ótima opção, pois é fechada e climatizada, reduzindo qualquer desconforto causado pelo vento ou pela umidade. Em dias mais quentes, tudo é mantido em segurança, e ajustes são feitos quando necessário para que a experiência seja a melhor possível.

Chegar com antecedência durante os horários de pico é uma boa ideia. Siga as orientações da equipe e da sinalização do parque para aproveitar ainda mais.

Para quem tem mobilidade reduzida, existe um acesso organizado e áreas reservadas para garantir a segurança e o conforto de todos.

Vale a pena conhecer e como planejar a visita

A Giro Tower é perfeita para quem deseja ter uma visão completa de Balneário Camboriú em pouco tempo. O passeio se encaixa bem com o teleférico e outras atividades que você pode curtir no platô.

E se você é fã de fotos, escolha horários em que a luz esteja suave, como de manhã cedo ou no fim da tarde. Isso realça o contraste entre o mar e a floresta, criando imagens surpreendentes. Mesmo com neblina, a rotação da cabine permite que você veja diferentes partes da paisagem ao longo do ciclo.

Sem dúvida, a Giro Tower é uma adição que traz uma nova perspectiva a Balneário Camboriú, unindo conforto e visual deslumbrante em uma experiência única.