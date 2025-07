Meia não participa de treino no Vitória em negociação de saída

O Esporte Clube Vitória enfrenta dificuldades nas contratações de seus meias. Após as saídas de Daniel Jr. e Jean Mota, o time agora se encontra em uma situação similar com Wellington Rato, que não está mais integrado aos treinos no Estádio Barradão.

Wellington Rato, de 32 anos, chegou ao clube com grande expectativa, sendo apresentado como o novo camisa 10. No entanto, sua atuação em campo tem sido irregular, e sua contribuição ofensiva ficou abaixo do esperado. Com isso, o técnico Thiago Carpini optou por deixá-lo fora dos planos da equipe.

Embora tenha contrato válido até 2027, Rato não tem se destacado a ponto de garantir sua permanência no clube, mesmo diante de propostas de outros times. A situação dele lembra a de outros dois jogadores, Jean Mota e Daniel Jr., que vieram para o clube com boas perspectivas, mas não conseguiram se firmar na equipe.

Além destes, o zagueiro Bruno Uvini também deixou o Vitória recentemente, após não participar mais dos treinos. Esse desenrolar demonstra os desafios enfrentados pelo clube na manutenção e contratação de jogadores que entreguem o esperado em campo.

A grande dúvida agora é sobre o futuro de Wellington Rato e como essa situação irá impactar financeiramente o clube. Para o Vitória, a necessidade é de encontrar soluções que não sobrecarreguem a folha de pagamento e que ajudem a fortalecer o time.