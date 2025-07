Eminem critica com jogo de palavras em “Animals”

Eminem lançou recentemente sua participação na música “Animals” do rapper JID. O verso dele, com duração de dois minutos, é uma demonstração impressionante de rimas complexas e referências culturais, onde ele reafirma sua posição como uma das maiores forte do hip-hop.

No início do verso, Eminem se apresenta como alguém que lida bem com conflitos, usando a expressão “jump into beef so comfortably” para indicar que está pronto para enfrentar desafios. Ele faz uma alusão à luta de touros, mostrando-se preparado para a dor e os desafios que vêm com a batalha.

Em uma linha característica, ele afirma: “Y’all make me yawn, like a strand of wool”, sugerindo que muitos rappers atuais são previsíveis, comparando-os a ovelhas. Ele também resgata elementos de seu passado, fazendo referência à sua música “Soldier” e ao seu estilo agressivo com a imagem de uma camiseta regata.

Eminem utiliza metáforas econômicas para enfatizar que não mudaria por dinheiro, mencionando seu parceria com 50 Cent e fazendo um trocadilho com o ícone do hip-hop. Ele destaca a importância de sua autenticidade.

Em outro momento, ele cita o grupo N.W.A., reconhecendo sua influência e ligando isso à sua própria abordagem desafiadora: “I’m sprayin’ the Rossi like I’m N.W.A. e o Posse”. Essas referências à cultura hip-hop aumentam o peso de seu discurso.

Ele também faz críticas diretas a outros rappers, numa onda de comentários polêmicos, e deixa suas emoções à mostra ao recordar a perda de seu amigo Proof, mostrando um lado mais vulnerável.

Ao longo do verso, Eminem brinca com palavras e cria imagens fortes, como quando menciona “Já coloquei Ja Rule como se fosse uma escola de direito”, uma alusão ao seu conflito com o rapper. Ele mescla humor e crítica, usando uma linguagem direta e muitas vezes provocativa.

No final do verso, ele retorna à intensidade máxima, reafirmando sua prontidão para enfrentar qualquer um que ouse desafiá-lo, encerrando com um tom provocativo e autoconfiante. Eminem demonstra que, apesar das mudanças na indústria, ele continua a dominar, mostrando que sua habilidade de contar histórias e fazer trocadilhos ainda é inigualável no gênero.

Assim, “Animals” se destaca não apenas como uma música, mas como uma aula de como combinar arte e expressão em meio a desafios e diferenças no mundo do hip-hop.