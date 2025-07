Megyn Kelly critica Jennifer Lopez por apresentação provocante

Jennifer Lopez e a Polêmica de Seu Último Show

Jennifer Lopez, conhecida por suas performances enérgicas e provocantes, recentemente chamou atenção durante uma apresentação no Cook Music Festival em Tenerife, na Espanha. A cantora de 55 anos surpreendeu o público com uma dança ousada que gerou reações diversas nas redes sociais.

A polêmica começou quando Megyn Kelly, comentarista e apresentadora, resolveu criticar a performance de Lopez. Em um post nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do show e comentou: “Então ela é uma estrela de soft porn agora. Ótimas escolhas!” A frase recebeu muita atenção e gerou uma onda de comentários de apoio a Kelly, que também foram críticos em relação à performance de Lopez.

Na apresentação, Jennifer Lopez mostrou todo seu talento e carisma, se movimentando de maneira sensual e interagindo com os dançarinos. A artista não hesitou em se jogar na dança, com movimentos que incluíam rastejar no chão e interações provocativas com os dançarinos. Para muitos fãs, Lopez estava claramente se divertindo e entregando um show que refletia sua personalidade de palco.

Além de Kelly, outras vozes nas redes sociais também se manifestaram sobre o show, com muitos admiradores ressaltando o estilo ousado da cantora, uma tendência que tem sido observada em outras artistas pop, como Sabrina Carpenter.

A crítica de Megyn Kelly levantou debates sobre os limites da performance artística e a sexualização no entretenimento, temas que continuam a ser discutidos no ambiente cultural atual. Enquanto isso, Jennifer Lopez segue mostrando que, independentemente das opiniões alheias, ela continua a ser uma força poderosa e influente nos palcos.