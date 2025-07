Prêmio acumula e chega a R$ 1,3 milhão; confira resultado

Resultados da Quina e Como Participar do Próximo Sorteio

No último sorteio da Quina, foram registrados 54 ganhadores que acertaram quatro números. Cada um desses apostadores levou para casa uma quantia de R$ 4.891,63.

Além disso, 3.311 apostas conseguiram acertar três números, e cada um desses vencedores recebeu R$ 75,97. Por outro lado, 65.687 apostas que acertaram dois números ganharam R$ 3,82.

Como Participar do Próximo Sorteio da Quina?

Para quem deseja participar do próximo sorteio da Quina, a mecânica é simples. Os apostadores podem escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. É importante lembrar que as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio. As lotéricas credenciadas, assim como o site oficial da Caixa, aceitam registros de apostas até as 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio.

Quanto Custa a Aposta da Quina?

O valor mínimo para apostar na Quina é de R$ 3,00, que é a aposta com cinco números. Para aqueles que desejam apostar mais, o valor pode ultrapassar R$ 9.000,00, caso sejam escolhidos 15 números.

Se você está interessado em tentar a sorte, fique atento ao próximo sorteio e não deixe de conferir suas apostas!