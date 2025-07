Filho de Andressa Urach busca aumento peniano com apoio materno

Andressa Urach, conhecida por sua atuação no entretenimento adulto, compartilhou suas experiências sobre procedimentos estéticos e a importância da harmonização facial para a autoestima. Segundo ela, esses tratamentos vão além da questão estética, influenciando na maneira como as pessoas se sentem consigo mesmas. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens se importam muito com a aparência, e tudo que melhora a autoestima e a beleza vale a pena”, ressaltou.

Como mãe, Andressa expressou sua preocupação com a saúde, mas se sentiu tranquila durante o processo, especialmente pela habilidade e atenção do médico que realizou o procedimento. Ela elogiou o resultado, que ficou harmônico e natural, conforme seu desejo.

Arthur Urach, filho de Andressa e também envolvido com o conteúdo adulto, explicou que sua intenção é agradar ao público. Ele destacou que os fãs desse tipo de entretenimento valorizam a estética e a presença dos artistas. “A harmonização não só me ajuda a estar preparado fisicamente, mas também melhora minha confiança psicológica”, contou.

O método utilizado por Arthur envolve a aplicação de bioestimuladores, que estimulam a produção natural de colágeno, juntamente com preenchimentos de ácido hialurônico. De acordo com o biomédico Vitor Mello, responsável pelo procedimento, essa técnica resulta em um “volume imediato e melhora a textura da pele”.

Arthur também comentou sobre a sua experiência durante o procedimento, destacando que foi mais simples do que ele esperava. “O Dr. Vitor me passou muita confiança, explicou tudo com calma e me deixou à vontade”, afirmou.