Megacomplexo subterrâneo dos EUA é projetado para sobreviver ao fim do mundo

No período em que o mundo estava dividido pela Guerra Fria, os Estados Unidos estavam em busca de maneiras de garantir a continuidade do governo, mesmo após um ataque nuclear. Assim nasceu o Cheyenne Mountain Complex, localizado no Colorado, que começou a operar em abril de 1966. Escavado nas majestosas Montanhas Rochosas, o espaço foi projetado para ser um refúgio seguro, mantendo o controle do espaço aéreo americano em qualquer situação crítica, inclusive durante uma guerra nuclear.

Esse complexo abrigou durante anos os centros de comando do NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte) e do Space Defense Center, monitorando mísseis, aeronaves e objetos em órbita.

Engenharia extrema: 693 mil toneladas de rocha removidas e 15 prédios sobre molas

O que impressiona no Cheyenne Mountain Complex são os números. Para abrir espaço para suas galerias e câmaras internas, foram retiradas cerca de 693.000 toneladas de rocha. Em vez de um único salão, o complexo é composto por 15 edifícios de aço, cada um com três andares, projetados sobre mais de mil amortecedores e molas de aço. Essa configuração ajuda a isolar vibrações e absorver ondas de choque. Em caso de uma explosão nas proximidades, esses edifícios “flutuam” alguns milímetros em relação à rocha, protegendo assim a estrutura e os equipamentos sensíveis.

Além disso, a montanha se apresenta como um "supercasco" natural: com aproximadamente 610 metros de granito acima de áreas críticas, ela cria uma blindagem contra impactos, radiação e pulsos eletromagnéticos. As portas de segurança, duas “blast doors” que pesam cerca de 25 toneladas cada, podem ser fechadas em questão de segundos para vedar completamente a entrada.

Esse complexo foi projetado para suportar explosões equivalentes a uma detonação de cerca de 30 megatons a poucos quilômetros de distância, um cenário considerado durante a corrida armamentista.

Proteção NBC e autonomia: energia, água, ar e operação isolada por semanas

Além da proteção proporcionada pelo granito, o Cheyenne Mountain Complex é equipado com camadas de proteção NBC, que significa nuclear, biológica e química, para garantir a segurança de todos que estão dentro. O sistema de ventilação possui filtros específicos e válvulas que permitem uma selagem hermética.

Aqui estão alguns recursos importantes do complexo:

Geração elétrica própria , com sistemas de backup.

, com sistemas de backup. Reservatórios internos com milhões de litros de água, prontos para consumo e combate a incêndios.

com milhões de litros de água, prontos para consumo e combate a incêndios. Sistemas de climatização que dissipam o calor de equipamentos críticos mesmo sem energia externa.

que dissipam o calor de equipamentos críticos mesmo sem energia externa. Dormitórios, refeitórios , áreas médicas e um ginásio, permitindo a manutenção de um regime de confinamento por semanas.

, áreas médicas e um ginásio, permitindo a manutenção de um regime de confinamento por semanas. Uma complexa rede de cabos, dutos e galerias redundantes que garantem comunicações seguras, mesmo em situações adversas.

A ideia é simples: se tudo falhar do lado de fora, a operação interna continua. O design do espaço privilegia a manutenção, a rápida troca de equipamentos e a disposição de rotas alternativas para evitar qualquer falha sistêmica.

Missão operacional: vigilância aeroespacial e continuidade de comando

Durante muitos anos, o Cheyenne Mountain Complex foi o coração do NORAD, monitorando lançamentos de mísseis balísticos e o tráfego aéreo estratégico. A integração de alertas de defesa aeroespacial da América do Norte se fazia ali, com um rastreamento contínuo de objetos em órbita e células de decisão operando em tempo real.

Com o passar dos anos, algumas funções foram transferidas para outras bases, mas o complexo ainda funciona como um centro alternativo e de contingência. Nos exercícios de prontidão, a cadeia de comando é ativada a partir da montanha, validando planos para emergências, que vão desde ataques cibernéticos até situações nucleares.

Camadas de redundância: do cabo ao algoritmo

A robustez do Cheyenne Mountain Complex vai além do que se vê. Ela se reflete em protocolos operacionais e sistemas de backup, com redundâncias físicas e lógicas. Os sistemas críticos operam em configurações “N+1” ou “2N”, o que significa que eles têm hardware e rotas duplicadas, prontos para atuar caso um deles falhe. Essa estrutura foi pensada para resistir a surtos, PEM e outras instabilidades, diminuindo a chance de colapsos quando a situação se torna crítica.

Materiais, física e layout: o que torna a montanha um escudo

O uso de granito denso traz vantagens extraordinárias, como a atenuação de radiação e proteção contra pressões extremas. Ao embutir as áreas críticas a centenas de metros de profundidade, a engenharia aumenta o tempo de chegada e a intensidade dos efeitos de uma onda de choque. O layout interno distingue áreas quentes (com equipamentos que geram calor), áreas frias (centros de comando), zonas estéreis e corredores técnicos. Portas corta-fogo e antecâmaras criam “compartimentos” que limitam a propagação de incidentes.

Os amortecedores abaixo dos edifícios são projetados para restringir deslocamentos a poucos centímetros, mesmo durante eventos severos, garantindo a integridade de servidores e consoles.

Lições de projeto: como a montanha moldou o século XXI

Vivemos em um mundo com riscos combinados — sejam nucleares, cibernéticos ou climáticos — e a lógica do Cheyenne Mountain Complex continua relevante. Duas tendências recentes reforçam essa importância:

Guerra de algoritmos e sensores : a defesa aeroespacial evoluiu de telas de radar para uma malha de dados interligados, incluindo satélites e sensores diversos. Um “bunker de dados” com proteção continua a ser uma estratégia vital.

Risco sistêmico: com tensões geopolíticas aumentando e ataques cibernéticos se tornando mais sofisticados, a necessidade de centros de comando isolados é mais evidente do que nunca, especialmente aqueles que operam de forma independente.

Comparações e mitos: o que é suposição e o que é verificável

Muitos mitos circulam sobre as capacidades do Cheyenne Mountain Complex, mas o que se pode confirmar é que a profundidade de rocha é em torno de 600 metros, as portas pesam cerca de 25 toneladas e a estrutura foi projetada para resistir a explosões de grandes proporções. Informações mais detalhadas sobre o efetivo e protocolos específicos costumam ser mantidas em sigilo.

O que explica a longevidade do complexo

Três fatores ajudam a explicar a relevância contínua do Cheyenne Mountain Complex:

Arquitetura redundante : é bem mais simples evoluir sistemas em um ambiente extremamente protegido do que reconstruir as “defesas” em estruturas típicas.

Geologia como blindagem : a rocha densa não envelhece e continua a oferecer proteção.

Doutrina de continuidade: toda nação que aspirar a um papel de liderança global deve ter um plano para operar em cenários adversos, e a montanha está preparada para isso.

Impacto simbólico e técnico: a ideia de uma “cidade que resiste”

A imagem pública deste complexo, com seus túneis e tecnologia avançada, criou um arquétipo de fortaleza que se mantém firme mesmo quando o resto do mundo falha. Essa imagem inspirou desde abrigos governamentais até projetos de “bunkers de luxo”.

Tecnologicamente, o legado é observado em normas, redundâncias, segmentação de ambientes e sistemas de filtragem que influenciam muitos projetos críticos até hoje.

Apesar de algumas operações do NORAD terem sido transferidas, o complexo permanece pronto, sempre preparado para reassumir funções de comando e monitoramento quando necessário. Em exercícios, as camadas de comando são ativadas para testar a resposta e a estabilidade dos sistemas, sempre mantendo a ideia central: se uma crise ocorrer, a montanha estará lá para garantir a segurança e a continuidade das operações.