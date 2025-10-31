Números consolidados de 30 de outubro de 2025

Na noite de 30 de outubro de 2025, a novela Três Graças não conseguiu manter o sucesso do Jornal Nacional, encerrando a programação com números inferiores à novela Dona de Mim. Essa situação representa um desafio para a atração da emissora, que esperava manter uma boa audiência.

Por outro lado, a Record teve motivos para comemorar. A novela turca Mãe se mostrou estável e continua liderando a audiência, com uma diferença significativa em relação à mexicana A.Mar, que está sendo exibida pelo SBT. Essa vantagem ressalta a popularidade da produção turca entre os telespectadores.

No cenário dos reality shows, A Fazenda 17 garantiu a liderança por 50 minutos, superando duas produções da Globo: This Is Us e o Jornal da Globo. Esse resultado foi importante para a Record, que busca se consolidar como uma das principais emissoras no horário nobre.

Durante o dia, o programa Fala Brasil registrou sua melhor audiência do ano até agora, mostrando que os telejornais também têm um papel importante na programação.

As audiências dos programas exibidos no dia foram transparentes e revelaram os números exatos de cada atração. Aqui estão os dados consolidados da quinta-feira, 30 de outubro de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,4

Bom Dia SP: 8,9

Bom Dia Brasil: 10,7

Encontro com Patrícia Poeta: 8,0

Mais Você: 8,3

SP1: 11,1

Globo Esporte: 10,6

Jornal Hoje: 11,8

Edição Especial: Terra Nostra: 12,3

Sessão da Tarde: Soul Surfer: 10,7

SPTV: 13,3

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0

Êta Mundo Melhor!: 20,4

SP2: 21,7

Dona de Mim: 23,0

Jornal Nacional: 25,4

Três Graças: 22,4

Rensga Hits! 3: 11,8

This is Us: 6,6

Jornal da Globo: 6,2

Conversa com Bial: 4,4

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 2,2

Balanço Geral Manhã II: 3,5

Balanço Geral Manhã SP: 4,3

Fala Brasil: 5,0

Hoje em Dia: 4,6

Balanço Geral SP: 5,6

The Love School: 6,2

Balanço Geral SP (novamente): 7,0

A Escrava Isaura: 4,2

Cidade Alerta: 3,8

Cidade Alerta SP: 7,1

Jornal da Record: 7,0

Mãe: 6,8

Reis: O Pecado: 5,0

A Fazenda 17: 6,9

Jornal da Record 24h: 3,1

Fala Que Eu Te Escuto: 1,0

SBT:

SBT Manhã: 2,4

SBT Manhã 2ª Edição: 3,0

Bom dia & Cia: 1,8

Primeiro Impacto: 2,8

Alô Você: 2,8

Maria do Bairro: 3,2

Rubi: 2,6

Fofocalizando: 2,8

Casos de Família: 2,6

Aqui Agora: 2,6

Coração Indomável: 3,0

SBT Brasil: 3,9

A.Mar: 3,0

Programa do Ratinho: 3,7

A Praça é Nossa: 4,3

The Noite: 2,5

Operação Mesquita: 1,5

SBT Podnight: 1,2

SBT Notícias: 1,3

SBT Manhã Madrugada: 1,9

Band:

Jornal BandNews: 0,2

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Bora Brasil SP: 0,3

Bora Brasil: 0,4

Jogo Aberto: 1,7

Jogo Aberto SP: 2,7

Os Donos da Bola: 1,9

Melhor da Tarde: 1,1

Brasil Urgente: 2,8

Brasil Urgente SP: 3,8

Jornal da Band: 3,7

Cruel Istambul: 1,6

Show da Fé: 0,3

Perrengue do Dia: 0,6

Melhor da Noite: 0,6

Jornal da Noite: 0,5

Esporte Total: 0,7

RedeTV!

Manhã com Você: 0,1

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

A Tarde é Sua: 1,1

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,4

Show da Fé: 0,2

Rapidinhas da Fama: 0,4

TV Fama: 0,6

Operação de Risco (reapresentação): 1,0

É Notícia: 0,3

Leitura Dinâmica: 0,1

Jogo na Tela: 0,1

Madrugada Animada: 0,1

Esses números são importantes para entender as preferências dos telespectadores e influenciam diretamente o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.