‘A Fazenda 17’ é líder em SP, supera ‘This Is Us’ e ‘Jornal da Globo’

Fabiano e Will se enfretam na Roça. Foto: Reprodução/Record
‘A Fazenda 17’ lidera por 50 minutos em SP, supera ‘This Is Us’ e o ‘Jornal da Globo’

Na noite de quinta-feira, 30 de outubro, o reality show A Fazenda 17 teve um desempenho notável na audiência de São Paulo, liderando por 50 minutos. Durante esse período, o programa superou as concorrentes em confrontos diretos, alcançando 7,2 pontos contra 6,6 de This Is Us, de 23h08 às 23h55, e 6,7 pontos contra 6,0 do Jornal da Globo, de 23h55 à 0h07.

Em termos de audiência média, o programa atingiu 6,9 pontos, com pico de 7,6 e participação de 14,2% na faixa de exibição, que vai das 22h29 até 0h07. O SBT ficou em terceiro lugar, registrando apenas 4,1 pontos. No Rio de Janeiro, A Fazenda 17 conseguiu liderar por 4 minutos e obteve a vice-liderança com média de 6,0 pontos, share de 11,7% e pico de 6,8. O SBT, naquele horário, marcou 3,7 pontos.

Durante a eliminação ao vivo da quinta-feira, Will Guimarães foi o sexto participante a deixar o reality, recebendo 27,12% dos votos. Os competidores Creo e Fabiano continuam na disputa.

O programa é transmitido diariamente às 22h30, apresentado por Adriane Galisteu. A produção é da Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities sob responsabilidade de Rodrigo Carelli.

