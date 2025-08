Serpente responsável por muitos acidentes no Brasil

Os acidentes com picadas de cobra são mais comuns do que muitos imaginam no Brasil, e podem acontecer até em cidades. O país abriga uma grande diversidade de serpentes que se adaptam a diferentes ambientes, tornando esses encontros mais frequentes.

A espécie que mais causa acidentes é a Bothrops jararaca, popularmente conhecida como jararaca-da-mata. Embora seja bastante comum na Mata Atlântica, essa cobra é vista frequentemente na região Sudeste, com estados como São Paulo registrando um número elevado de ocorrências.

A jararaca tem um papel importante na natureza, ajudando a controlar a população de pragas como ratos. Mas, por conta do seu veneno, é fundamental manter distância. Um encontro não planejado pode trazer sérios riscos à saúde.

Características da picada e do veneno da serpente

Mesmo inspirando um certo medo, a jararaca não busca o confronto. Quando se sente ameaçada, é capaz de atacar rapidamente para injetar seu veneno. A picada provoca dor intensa, inchaço e até sangramentos. O veneno possui uma ação poderosa, que pode danificar proteínas e tecidos. Sem tratamento adequado, as consequências podem ser graves, incluindo necrose e problemas renais.

Os especialistas do Instituto Butantan recomendam que, em caso de picada, o socorro deve ser imediato. É crucial não mexer na área afetada; o ideal é apenas lavar a picada com água e sabão e levar a pessoa ao hospital mais próximo onde haja soro antiofídico disponível.

Como se prevenir do ataque da jararaca?

A jararaca costuma habitar locais úmidos, como a beira de rios, mangues e lagoas, preferindo áreas com vegetação densa e mata fechada. Durante o dia, esse reptil se esconde em folhagens e buracos, o que pode surpreender quem caminhar em áreas de mata.

Por isso, se você planeja uma trilha, usar botas de cano longo é uma boa ideia, além de ficar atento a cada passo. E uma observação importante: a jararaca é mais ativa à noite, então, se aventurou por um lugar com vegetação, tenha cuidado redobrado.

Estar ciente do ambiente e das precauções pode fazer toda a diferença na hora de evitar um incidente.