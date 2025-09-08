Mega rampa maior que as de Bob Burnquist é montada no Brasil

Aconteceu algo incrível em Porto Alegre: pela primeira vez no Brasil, uma mega rampa foi construída na fachada de um prédio público. A estrutura, que supera as famosas rampas de Bob Burnquist, está localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) e foi feita com um detalhe a mais: sem custos para os cofres públicos.

Esse acontecimento faz parte do projeto internacional Building Drop da Red Bull, colocando o Rio Grande do Sul em destaque no cenário mundial do skate. E tem mais: o evento não é só um show de manobras; ele deixa um legado importante com duas pistas de skate permanentes para a comunidade local, ajudando a democratizar o esporte.

Quem está por trás da mega rampa

A Red Bull, conhecida por suas iniciativas radicais, é a responsável por trazer essa mega rampa para Porto Alegre. A marca aproveitou a curvatura icônica do CAFF – que já era chamada de “a maior rampa da cidade” pelos moradores – para montar uma estrutura que chega a 100 metros de extensão.

Graças a uma parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, essa gigante rampa foi montada sem que o governo gastasse nada. Em troca, a Red Bull se comprometeu a construir duas pistas de skate permanentes no estado, transformando o evento em uma ação esportiva e social muito significativa.

Quanto mede e por que supera Bob Burnquist

Essa nova mega rampa em Porto Alegre, com seus impressionantes 85 a 100 metros, ultrapassa as rampas criadas por Bob Burnquist, uma lenda do skate. Isso a coloca entre as maiores do mundo, um marco inédito para o Brasil.

Ela foi projetada para garantir segurança e um visual impactante, aproveitando a arquitetura do edifício. Além disso, obstáculos extras foram incluídos para desafiar os skatistas e tornar a performance ainda mais emocionante.

Onde e quando acontece a descida

O evento vai rolar entre os dias 8 e 10 de setembro de 2025, em Porto Alegre. Porém, para garantir a segurança de todos, não haverá público presencial; a descida será transmitida pelos canais digitais da Red Bull.

Ainda não sabemos quem será o skatista que vai encarar essa descida. Algumas especulações apontam para Sandro Dias, o “Mineirinho”, um dos maiores campeões do skate brasileiro. Se ele for confirmado, isso dará ainda mais brilho ao evento!

Por que a mega rampa tem valor simbólico

Além de ser uma grande exibição esportiva, a mega rampa no CAFF é cheia de significado cultural. O prédio, que sempre foi alvo de piadas por parecer uma rampa gigante, agora se transforma em um local oficial para a prática do skate. Para a comunidade, isso é a realização de um sonho.

A contrapartida social da iniciativa é um dos seus maiores aspectos positivos. As duas pistas que serão construídas promovem um legado duradouro, facilitando o acesso de jovens ao skate e fortalecendo a cena esportiva local.

Vale a pena investir em ações desse tipo?

Experiências anteriores mostram que parcerias entre o setor público e privado podem trazer benefícios reais sem sobrecarregar o orçamento do governo. Essa mega rampa não só coloca Porto Alegre no mapa global do esporte, mas também traz infraestrutura esportiva permanente para a cidade, enquanto a Red Bull reforça sua presença no universo radical.

Especialistas acreditam que esse modelo pode ser replicado em outras áreas, usando a criatividade para explorar a arquitetura urbana. A mega rampa no CAFF é um exemplo perfeito de como o esporte pode revitalizar espaços e conectar as pessoas a ícones da sua cidade.

Esse projeto marca um ponto de virada no skate brasileiro, combinando inovação, cultura e responsabilidade social.