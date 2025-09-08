Fiapos da tangerina: o que são e por que comer?

A tangerina é uma fruta cítrica muito amada em todo o mundo. Mas você sabia que uma parte dela é frequentemente ignorada? Estamos falando dos fios brancos, também conhecidos como albedo, que envolvem os gomos da fruta. Esses fios na verdade são verdadeiros tesouros quando o assunto é saúde, cheios de fibras e antioxidantes que trazem muitos benefícios.

Consumir o albedo pode ser uma excelente forma de melhorar o sistema digestivo e ainda dar uma força ao coração. Ignorar esses fios brancos é deixar passar um aliado natural que ajuda a prevenir diversas doenças.

Benefícios digestivos e fibras do albedo

Vamos falar das fibras presentes no albedo. Ele é rico em pectina, uma fibra solúvel superimportante para o nosso intestino. A pectina funciona como um prebiótico, estimulando o crescimento das bactérias boas que mantêm o microbioma saudável.

Além disso, essa fibra ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, o que é ótimo para quem quer prevenir ou controlar o diabetes. Assim, comer essa parte da tangerina pode realmente fazer uma diferença na sua saúde.

Propriedades antioxidantes do albedo

O albedo também é recheado de flavonoides, como a hesperidina e a naringenina, que são famosos por suas propriedades antioxidantes. Esses compostos são essenciais para proteger as células do corpo e diminuir o risco de doenças crônicas, como problemas cardíacos e até alguns tipos de câncer.

O consumo regular de antioxidantes também traz benefícios para a saúde da pele, combatendo o estresse oxidativo e ajudando a manter a elasticidade dela.

Albedo e saúde cardiovascular

Quando falamos em saúde do coração, o albedo não fica atrás. Essas fibras ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL, o famoso colesterol "ruim". Isso acontece porque a pectina facilita a excreção do colesterol pelo organismo.

Além do mais, os compostos presentes no albedo ajudam a prevenir a oxidação do LDL, o que evita a formação de placas nas artérias. E como se não bastasse, a tangerina é uma ótima fonte de potássio, um mineral que ajuda a regular a pressão arterial. Consumir a fruta frequentemente pode ajudar na dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, controlar a hipertensão, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

Como incluir o albedo na dieta?

Agora que você conhece todos os benefícios do albedo, talvez esteja se perguntando como incluí-lo na sua dieta. Não é necessário comer tudo de uma vez, mas adicionar essa parte na sua alimentação pode trazer muitos ganhos. A pectina e os antioxidantes que estão ali podem ser incorporados em vitaminas, geleias caseiras ou até em infusões.

Dessa forma, a tangerina deixa de ser apenas um lanche doce e refrescante e se transforma em uma verdadeira fonte de saúde e bem-estar. É uma maneira simples de cuidar de você mesmo enquanto desfruta de uma fruta deliciosa!