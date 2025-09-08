Brasil pode enfrentar redução de 75% nas chuvas e desertificação

A situação do desmatamento na Amazônia é realmente alarmante e merece nossa atenção. O impacto que isso pode ter nos recursos hídricos do Brasil, incluindo o risco de desertificação, é um tema que não podemos ignorar.

Recentemente, um estudo publicado na Nature Communications trouxe um dado preocupante: as chuvas na região podem diminuir em até 75%. Isso nos faz refletir sobre o futuro do nosso clima e da biodiversidade.

As consequências da escassez

As árvores têm um papel crucial nesse cenário. De 1985 até agora, a temperatura na Amazônia subiu em torno de 2 °C, e cerca de 16% desse aumento está diretamente relacionado ao desmatamento. Conhecida como "pulmão do planeta", a Amazônia já não é mais capaz de regular a mesma quantidade de carbono na atmosfera, o que gera um aumento nas emissões de gases poluentes.

Essas árvores fazem mais do que simplesmente existir. Elas absorvem a umidade e, posteriormente, liberam-na, contribuindo para cerca de 40% das chuvas que ocorrem na região. Se essa capacidade se reduz, pode haver um enfraquecimento do sistema hídrico, especialmente durante a estação seca, que vai de junho a novembro.

A menor quantidade de chuvas torna a Amazônia mais vulnerável a queimadas. No ano passado, mais de 16 milhões de hectares foram devastados pelo fogo. E os dados mais recentes de 2025 indicam que o desmatamento aumentou em 27%. Esses números são do Inpe e refletem uma situação crítica.

Quando a Amazônia perde sua capacidade de gerar chuvas, isso resulta em um ciclo vicioso de degradação e mais queimadas. Informações de uma pesquisa da Universidade de Princeton mostram que se partes da Amazônia forem severamente afetadas, a temperatura da região pode aumentar em até 2,5 °C. Além disso, há uma previsão de que as chuvas possam cair em até 30%, o que teria um efeito global.

Esses problemas não afetam apenas o meio ambiente, mas trazem consequências diretas para o Brasil. A agricultura e a produção de energia elétrica estão no centro dessa crise, já que cerca de 80% do nosso país depende de hidrelétricas. Portanto, é fundamental que ações de proteção à Amazônia sejam implementadas. Isso não beneficia apenas o Brasil, mas é um movimento importante para um planeta mais consciente e sustentável.