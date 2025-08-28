Médica agredida por namorado após recusa de atendimento

O dia 14 de julho de 2025 ficou marcado por um acontecimento trágico na vida da médica Samira Khouri, que celebraria seu 27º aniversário em São Paulo. O que deveria ser uma festa especial se transformou em um pesadelo. Dentro de um apartamento em Moema, ela foi brutalmente agredida pelo namorado, o fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro. O ataque durou apenas seis minutos, mas deixou marcas profundas e irreversíveis na vida de Samira.

A violência e as marcas deixadas pelo ataque

As agressões atingiram o rosto de Samira de forma brutal, causando fraturas no crânio e na face, além da perda de 50% da visão em um dos olhos. A situação ainda se agravou com uma paralisia facial no lado esquerdo, que afetou sua capacidade de realizar ações cotidianas, como sorrir e mastigar. Para tentar recuperar sua saúde e aparência, Samira passou por cirurgias de reconstrução, incluindo a colocação de placas de titânio para estabilizar os ossos danificados.

Samira ficou 12 dias na UTI, enfrentando um estado crítico. Hoje, ela ainda depende da ajuda da mãe para os movimentos simples do dia a dia. Enquanto isso, seu agressor tentou fugir, mas foi preso em flagrante em Santos, dirigindo o carro dela. A Justiça decidiu manter Pedro preso, ressaltando a violência incomum do ataque e o risco de que ele pudesse atacar novamente.

Esse caso gerou uma onda de indignação pelo país, destacando a realidade alarmante da violência contra as mulheres no Brasil. Os números continuam a ser preocupantes e o debate sobre a gravidade dessas situações se intensifica.

O silêncio quebrado e a força de uma sobrevivente

Mais de um mês após o ataque, Samira decidiu compartilhar sua história publicamente. Em uma entrevista ao programa Fantástico, ela descreveu os momentos aterradores e o impacto das agressões em sua vida. “Durante as agressões, o Pedro quebrou todas as estruturas que seguram o meu globo ocular. Eu não consigo mais sorrir. Senti a vida indo embora”, revelou Samira.

Ela também fez uma reflexão dolorosa sobre as marcas que as agressões deixaram em seu rosto. "Ele queria me desfigurar? Queria deixar uma marca? Não sei, mas isso me faz pensar. Por que ele escolheu só o meu rosto?", questionou.

Ao se abrir sobre sua dor, Samira se tornou a voz de muitas mulheres que enfrentam a mesma violência, muitas vezes invisíveis para a sociedade e o Estado.

Um caso que expõe falhas e reforça a luta contra o feminicídio

O ataque a Samira reacendeu discussões sobre a eficácia das políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Apesar de progressos, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, o Brasil ainda enfrenta índices preocupantes de agressões e mortes de mulheres em situações de violência doméstica.

Especialistas enfatizam a necessidade urgente de ampliar a rede de proteção, garantindo acesso rápido a medidas protetivas, apoio psicológico e jurídico, além de promover campanhas educativas que combatam a cultura machista e a impunidade.

A história de Samira vai além de ser apenas a de uma vítima; ela é uma sobrevivente que decidiu expor sua realidade, buscando evitar que outras mulheres passem por situações semelhantes. Sua coragem se torna um símbolo poderoso de resistência e um lembrete para a sociedade: a luta contra o feminicídio é urgente e deve ser uma preocupação constante.