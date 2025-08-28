Notícias

Triste notícia sobre Celso Portiolli no SBT

Celso Portiolli é um dos ícones da televisão brasileira, respeitado e querido por muitos. Com seu jeito carismático, ele conquistou gerações, trazendo diversão e emoção nas tardes de domingo. Desde 2009, à frente do programa Domingo Legal, Celso mantém viva a tradição do entretenimento familiar, sempre se mostrando próximo do público.

Uma história marcada por esforço e humildade

Nascido em Maringá (PR) no dia 1º de junho de 1967, Celso cresceu em uma família simples como o caçula de doze irmãos. Antes de se tornar famoso, teve suas origens humildes, trabalhando como entregador e vendedor de pastéis. Ele também participou de produções artísticas locais, mostrando que tinha talento desde jovem.

A primeira grande chance surgiu quando acabou por se destacar no rádio aos 17 anos, onde sua espontaneidade chamou a atenção de muita gente.

Em 1992, aos 24 anos, foi para a política e se elegeu vereador em Ponta Porã (MS). Contudo, seu verdadeiro sonho sempre foi fazer televisão. Com coragem e determinação, ele decidiu se dedicar a essa meta, não medindo esforços para conquistar seu espaço.

A virada na carreira aconteceu em 1993, quando teve a audácia de enviar uma fita cassete com ideias de câmeras escondidas ao Silvio Santos. Das 11 sugestões, 7 foram aprovadas, permitindo que Celso entrasse na emissora SBT, onde começou como redator e logo se destacou.

Ascensão no SBT e sucesso no Domingo Legal

Após sua estreia nos bastidores, Celso rapidamente assumiu a apresentação de diversos programas, como Passa ou Repassa, Xaveco, Curtindo uma Viagem e Código Fama. Sua versatilidade fez dele um dos homens mais importantes da emissora. Ele sempre se reinventou, ganhando novos públicos com seu estilo único.

Em 2009, recebeu a missão de substituir Gugu Liberato no Domingo Legal. Desde então, tornou o programa uma referência em entretenimento, oferecendo quadros divertidos e emocionantes. Sua maneira leve e próxima de se comunicar fez com que o público o aceitasse de forma natural.

Além da televisão, Celso também se destacou no YouTube, alcançando mais de 1 milhão de inscritos em apenas quatro meses. Essa habilidade de se adaptar ao digital mostra como ele consegue se conectar com diferentes gerações, mantendo-se relevante em um mundo que muda rapidamente.

O legado de um comunicador nato

Celso Portiolli é muito mais do que um apresentador — ele é um comunicador completo. Sua capacidade de misturar humor, emoção e informação o torna muito especial para o público brasileiro. Em entrevistas recentes, ele comentou que pretende se aposentar em 2033, após 50 anos de carreira, mas até lá, continua firme como um pilar da programação dominical.

A trajetória de Celso inspira não apenas aqueles que sonham em trabalhar na televisão, mas todos que acreditam no poder do trabalho árduo e na autenticidade. De vendedor de pastéis a ícone da TV, ele mostra que humildade e dedicação podem realmente mudar destinos.

Mais do que uma carreira de sucesso, ele construiu uma conexão verdadeira com o público. Seu legado é de um homem que, mesmo enfrentando grandes desafios, nunca perdeu o sorriso simples que o tornou parte da vida de milhões de brasileiros.

