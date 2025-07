Mau hálito: causas e formas de combate que você deve conhecer

Sentir que o hálito pode não estar dos melhores e, por isso, evitar conversas mais próximas acaba sendo mais comum do que pensamos. A boa notícia é que a maioria das vezes, a razão do mau hálito está diretamente ligada à saúde bucal — especialmente a forma como cuidamos dos nossos dentes e gengivas. Com alguns ajustes simples na nossa rotina de higiene, é possível resolver esse problema e ainda prevenir doenças, como gengivite e periodontite.

O que está por trás do mau hálito?

Estudos indicam que cerca de 90% dos casos de mau hálito têm origem na cavidade oral. A principal responsável costuma ser a periodontite, uma inflamação que Impacta o tecido que suporta os dentes e geralmente é precedida pela gengivite — que é uma inflamação leve das gengivas.

Um especialista da Universidade de Birmingham, o professor Praveen Sharma, aponta que quase metade da população adulta vai lidar com alguma forma de doença gengival durante a vida. O problema inicia de forma silenciosa, mas pode evoluir para algo mais sério se não for tratado a tempo.

Além da periodontite, vale destacar que existem outras causas menos comuns do mau hálito. Entre elas estão o diabetes mal controlado, o refluxo gástrico e problemas gastrointestinais, que também podem impactar o nosso hálito.

Como prevenir o mau hálito e manter os dentes saudáveis?

O segredo está em uma boa higiene bucal. Manter os dentes, a língua e os espaços entre os dentes limpos é fundamental para evitar a formação de placas bacterianas, principais vilãs quando pensamos no mau cheiro. Aqui vão algumas dicas práticas que podem ajudar:

1. Atenção aos sinais de gengivite

Fique de olho em gengivas avermelhadas, inchadas ou que sangram durante a escovação. É comum o erro de evitar escovar a área machucada, mas o ideal é continuar a limpeza de forma suave. Isso auxilia na recuperação.

2. Escove com atenção e na hora certa

Evite escovar os dentes logo após consumir alimentos ácidos, como frutas cítricas ou café. O ideal é escovar antes do café da manhã e sempre antes de dormir. Se precisar escovar após comer, aguarde pelo menos 30 minutos.

3. Use a técnica correta

A escovação deve durar pelo menos dois minutos. Segure a escova em um ângulo de 45 graus em relação aos dentes e mova-a gentilmente em direção à linha da gengiva. Lembre-se que cada dente tem três superfícies que precisam ser limpas: a externa, a interna e a de mastigação.

4. Não esqueça da limpeza interdental

Utilize escovas interdentais ou fio dental para remover restos de alimentos que ficam entre os dentes, onde as bactérias se acumulam e podem causar mau hálito e gengivite.

5. Raspe a língua diariamente

A língua é o lar de milhões de bactérias. Um raspador de língua pode ser mais eficaz do que a escova para remover células mortas e partículas de alimentos que causam mau odor.

6. Escolha produtos corretos

Utilize pasta de dente com flúor, algo essencial que não precisa ser caro. Evite enxaguar a boca logo após escovar, para que o flúor tenha tempo de agir. Se optar por enxaguante bucal, use em outro momento do dia, não imediatamente após escovar.

7. Fique atento a sinais de periodontite

Se notar retração gengival, espaços entre os dentes, mobilidade dentária ou mau hálito persistente, consulte um dentista. Esses sintomas podem indicar periodontite avançada, que requer tratamento profissional.

Além dessas dicas, algumas práticas simples podem fazer toda a diferença: