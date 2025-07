Sheik investe em Messi e CR7 juntos na Arábia Saudita

Na tentativa de reunir Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos na Arábia Saudita, o Al-Ahli já começou as conversas com o craque argentino. Ele tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2025, mas as movimentações já estão a todo vapor.

De acordo com o que aponta o jornal L’Équipe, a diretoria saudita está disposta a fazer "o que for preciso" para concretizar esse sonho. Se Messi aceitar, ele pode reencontrar CR7, que atualmente brilha pelo Al-Nassr. As negociações com o jogador já estão rolando há algumas semanas, e essa não é a primeira tentativa do Al-Ahli. Quando Messi deixou o PSG em 2023, o clube já havia tentado trazê-lo, mas ele decidiu rumar para os Estados Unidos.

Craques podem voltar a se enfrentar, mas dessa vez em outro continente

Com o seu contrato atual, ainda não há novidades sobre uma renovação com o Inter Miami. Isso pode abrir portas para a transferência de Messi. O Al-Ahli está determinado a fazer de tudo para trazê-lo para suas fileiras. Durante sua passagem pela liga americana, Messi conquistou dois títulos: o Supporter’s Shield e a Copa da Liga.

Se ele decidir se juntar ao Al-Ahli, poderia enfrentar Cristiano Ronaldo na liga saudita. Isso marca a possibilidade de reacender uma das rivalidades mais emocionantes do futebol, com a particularidade de ser a primeira vez que eles jogariam juntos fora da Europa em um campeonato.

Nesse contexto, ambos em times rivais na Arábia Saudita poderiam criar novos capítulos de uma história que já é rica em duelos memoráveis. Os confrontos entre Real Madrid e Barcelona sempre foram marcantes, e a expectativa é que agora, no Oriente Médio, essa rivalidade ganhe uma nova vida.

O possível reencontro dos dois astros está gerando grande agitação no cenário esportivo. A Arábia Saudita tem uma estratégia clara: se tornar uma potência no futebol global e, para isso, ter Messi é um objetivo crucial. Com a chegada de CR7 ao Al-Nassr, a liga já começou a atrair mais atenção. Se ambos estiverem jogando na mesma competição, é certo que novas oportunidades surgirão em termos de patrocinadores, aumento do público e transmissões.

A disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo pode se transformar em algo mais do que apenas um jogo; ela pode simbolizar que a rivalidade deles segue firme, mesmo longe da Europa. O talento dos dois jogadores ainda pode deixar uma marca significativa em uma nova geração de fãs e amantes do futebol.