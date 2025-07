Números consolidados de 07/07/2025 estão disponíveis

Na última segunda-feira, 7 de julho de 2025, várias novelas e programas de televisão foram exibidos, gerando bastante movimentação nas audiências de diferentes emissoras.

A novela Vale Tudo destacou-se ao igualar seu melhor índice de audiência em São Paulo, beneficiando-se do desempenho insatisfatório de estreias da Record e do SBT. O especial Pablo & Luisão, exibido após a novela das nove, atraiu um grande público e se tornou a maior audiência deste ano até agora na sessão Tela Quente.

Por outro lado, a Record sofreu uma queda em sua audiência com o lançamento da nova novela Paulo, o Apóstolo, apesar de ainda garantir a vice-liderança. O primeiro capítulo de As Filhas da Senhora Garcia, uma trama mexicana estreada pelo SBT, não trouxe grandes mudanças para a emissora, que continuou na terceira posição, com apenas metade da audiência da Record.

Os números de audiência de algumas produções na capital paulista são os seguintes:

Globo:

Hora Um: 4,2

Bom Dia SP: 6,8

Bom Dia Brasil: 7,6

Encontro com Patrícia Poeta: 6,6

Mais Você: 7,2

SPTV: 13,8

Vale a Pena Ver de Novo: 16,7

Jornal Nacional: 24,9

Vale Tudo: 25,2

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Cidade Alerta SP: 8,1

Jornal da Record: 8,2

Paulo, o Apóstolo: 7,0

SBT:

Bom Dia & Cia: 1,7

SBT Brasil: 4,0

As Filhas da Senhora Garcia: 3,1

Programa do Ratinho: 4,3

Band e outras emissoras:

Jogo Aberto SP: 2,5

Brasil Urgente SP: 2,4

A Tarde é Sua: 0,8

Esses dados refletem a medição na capital paulista. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.