Lago gigante em Minas se torna atração turística no sudeste

Capitólio, no coração de Minas Gerais, virou um dos destinos mais desejados do Brasil, especialmente por causa do Lago de Furnas, que carinhosamente é chamado de “Mar de Minas”. Com uma extensão de cerca de 1.440 km², esse lago é quase quatro vezes maior que a famosa Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Antigamente, Capitólio era mais conhecida por seu jeito rural, mas a cidade passou por uma transformação incrível. Isso ocorreu graças a iniciativas que juntaram a comunidade local com investidores, estimulando o turismo e o desenvolvimento econômico na região. Hoje, o local não só encanta os turistas com suas belezas naturais, mas também contribui para o crescimento financeiro da área.

Transformação turística e econômica

Recentemente, Capitólio se tornou um verdadeiro polo de turismo náutico em Minas Gerais. Esse movimento foi impulsionado, em parte, por ações do Governo do Estado e da Secretaria de Cultura e Turismo. Desde 2022, o projeto “Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas” recebeu R$ 5 milhões para melhorar a segurança e a infraestrutura do turismo na região.

Com cerca de 35 mil embarcações registradas para lazer e esportes, a cidade mostra que está bem equipada para receber visitantes. Isso não só diversifica a oferta turística, mas também proporciona uma injeção de ânimo na economia local. Eventos como o Salão Náutico Capitólio dão ainda mais visibilidade à cidade, provando que Minas Gerais pode ser um destino de aventura e descanso ao mesmo tempo.

Beleza natural e atividades náuticas

O Lago de Furnas é, sem dúvida, o grande destaque de Capitólio. Com suas águas cristalinas, o lago oferece muito mais do que um simples passeio. Os cânions majestosos e as lindíssimas cachoeiras convidam os visitantes a explorar a natureza.

Na região, você encontra bares flutuantes e restaurantes que servem as delícias da culinária mineira, tornando a experiência ainda mais especial. As atividades náuticas, como passeios de lancha e chalana, são super populares, especialmente durante os feriados prolongados, quando a cidade fica cheia. A combinação perfeita de natureza e diversão faz de Capitólio um lugar imperdível para quem busca novas aventuras.