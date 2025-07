Planta que protege a entrada do lar contra inveja

Sabe aquele ditado que diz que "os olhos são a janela da alma"? Então, abrir a casa para boas energias também pode ser algo sensacional. E uma das aliadas na hora de proteger o lar é a famosa espada-de-são-jorge. Além de linda, essa planta tem superpoderes no combate à inveja e a energias negativas.

As folhas dela têm aquele formato afiado que lembram uma espada — daí o nome. E essa característica não é só estética; é como se a planta criasse uma barreira protetora em casa. E o melhor: cuidar da espada-de-são-jorge é uma tarefa bem tranquila. Pode apostar, ela traz um toque de natureza e charme ao ambiente.

Removendo más vibrações

Em várias culturas e religiões, como o candomblé e o Feng Shui, colocar a espada-de-são-jorge na entrada de casa é uma prática comum para afastar sentimentos ruins. A ideia é que, ao atravessar a porta, as más energias não tenham chance de entrar. Por ser bem resistente, a planta não exige muitos cuidados e se adapta facilmente, mesmo em lugares com pouca luz ou com pouca água.

De acordo com o candomblé, a espada-de-são-jorge tem uma conexão com o orixá Ogum, que é símbolo de luta e proteção. No Feng Shui, a planta é vista como um escudo contra energias negativas. E se você perceber que ela está caída, é um sinal de que absorveu tanta energia ruim que precisa de uma limpeza. Uma boa dica é usar sal grosso e água para fazer essa renovação.

Essa plantinha pode ser colocada em qualquer cômodo, mas a recomendação é que ela esteja na entrada de casa, de forma bem visível. Para quem mora em prédios, ela pode ficar no corredor próximo da porta do apartamento ou até mesmo no hall de entrada. O importante é que a planta esteja em um lugar destacado, não escondida.

Falando dos cuidados, recomenda-se regá-la pelo menos uma vez por semana. Se o clima estiver bem seco, aumentar para duas vezes na semana é uma boa ideia. Ela gosta de ficar entre sombra e luz — nada de deixar ela encharcada, pois isso pode fazer com que as folhas fiquem amarelas. Em resumo, a espada-de-são-jorge é a planta perfeita se você quer proteger seu lar com estilo e simplicidade.