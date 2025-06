Georgiano que lutou na Ucrânia é recebido sem honras pelo governo

No dia 28 de junho, o corpo de Vano Nadiradze, um voluntário georgiano de 55 anos que lutou ao lado da Ucrânia, chegou ao aeroporto de Tbilisi, na Geórgia. Ele faleceu no último fim de semana, aparentemente devido a um ataque cardíaco.

O fato que chamou a atenção foi a ausência de uma guarda de honra para receber o caixão de Nadiradze, algo comum em casos semelhantes envolvendo voluntários que perderam a vida em combate na Ucrânia. Essa situação gerou debates sobre o respeito e reconhecimento que os voluntários deveriam receber ao retornarem ao seu país.

No aeroporto, o corpo foi recebido por familiares, amigos e outros apoiadores, que se reuniram para prestar suas últimas homenagens ao soldado. A maneira como as autoridades georgianas lidaram com a situação foi criticada, refletindo sobre os desafios que voluntários enfrentam ao se envolverem em conflitos no exterior.

Vano Nadiradze ficou conhecido por seu forte apoio à Ucrânia e, desde o início da guerra, participou ativamente das lutas, integrando uma unidade especial. Ele também era uma personalidade na mídia, informando o público georgiano sobre os acontecimentos do conflito russo-ucraniano. Nadiradze foi condenado à revelia na Rússia a 14 anos de prisão, acusado de mercenaria.

Até o momento, o Ministério da Defesa da Geórgia não se manifestou sobre a ausência da guarda de honra, aumentando as discussões sobre como os voluntários que lutam por causas internacionais são tratados ao voltarem para casa.