Mar pode subir 100 metros em Ipanema e Copacabana, diz estudo

As famosas praias de Ipanema e Copacabana, verdadeiros cartões-postais do Brasil e do mundo, enfrentam uma ameaça significativa nas próximas décadas. Um estudo científico revela que, até 2100, o mar pode avançar até 100 metros na faixa de areia dessas praias. Esse avanço representa um risco real para a orla e a infraestrutura de uma das regiões mais icônicas do planeta.

O alerta sobre essa mudança drástica é parte das consequências do aquecimento global. Segundo informações divulgadas, as projeções indicam que esse fenômeno pode impactar profundamente o que conhecemos e amamos nas nossas praias.

O que diz o estudo? Um avanço de 100 metros sobre a orla

É importante entender que o estudo não fala de um aumento na altura do mar, mas sim de um avanço horizontal, que pode chegar a 100 metros. Em um cenário extremo, isso significa que a famosa faixa de areia de Ipanema e Copacabana poderia encolher, trazendo o mar muito mais próximo dos calçadões e avenidas, como a Avenida Atlântica e a Vieira Souto. Imagine passear pela orla e ver a água chegando até os quiosques!

A causa do problema: o aquecimento global e o derretimento das geleiras

A origem desse cenário alarmante é o aquecimento global. Com o aumento da temperatura da Terra, as calotas polares e as geleiras derretem, elevando o nível médio dos oceanos em todo o globo. Cidades litorâneas, especialmente aquelas em regiões de baixa altitude, estão entre as mais vulneráveis a essa mudança.

O impacto para o Rio de Janeiro

Um avanço do mar dessa magnitude teria consequências sérias para Ipanema e Copacabana, não apenas na parte visual, mas também na estrutura e na economia local.

Infraestrutura: O calçadão, as avenidas à beira-mar e até os primeiros prédios da orla estariam em risco durante eventos de maré alta e ressacas.

Economia: O turismo, que é vital para a Zona Sul do Rio, poderia sofrer grandes impactos. A possível perda da praia, o principal atrativo, poderia afetar os preços imobiliários, desvalorizando uma das áreas mais caras do Brasil.

Por que Ipanema e Copacabana são tão vulneráveis?

A geografia de Ipanema e Copacabana torna essas praias particularmente suscetíveis ao avanço do mar. Ambas estão em áreas planas e de baixa altitude, o que não oferece resistência significativa contra a subida do nível do oceano. Diferentemente de regiões com falésias ou elevações, a orla plana facilita a invasão da água.

A necessidade de planejamento

Esse estudo representa um importante chamado à ação. Ele destaca a urgência de um planejamento urbano que considere os efeitos das mudanças climáticas. Medidas de adaptação, como barreiras de proteção, engordamento da faixa de areia e revisões nas normas de construção na orla, precisam ser discutidas para garantirmos a preservação dessas joias naturais e culturais do Brasil.