Julio César Chávez Jr. é detido nos EUA por vínculos com cartel

O boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., filho do famoso campeão de boxe Julio César Chávez, foi detido nos Estados Unidos sob a suspeita de envolvimento com o crime organizado. A detenção aconteceu na quarta-feira, em Studio City, uma área no norte de Los Angeles, e foi anunciada hoje pelo Departamento de Segurança Nacional dos EUA (DHS).

Chávez, 39 anos, é cidadão mexicano e, segundo o DHS, enfrenta uma ordem de arresto vigente no México relacionada à sua participação em atividades criminosas, incluindo tráfico de armas e explosivos. As autoridades indicam que ele estaria associado ao Cartel de Sinaloa, uma organização criminosa designada como terrorista.

A Procuradoria Geral da República do México confirmou que Chávez Jr. tem uma acusação pendente por tráfico de armas desde 2023. Durante uma coletiva de imprensa, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou que a investigação sobre o boxeador iniciou em 2019 e expressou a expectativa de que ele seja deportado para enfrentar as acusações em seu país.

Recentemente, Chávez Jr. participou de uma luta televisionada em Anaheim, Califórnia, contra o influenciador digital e boxeador Jake Paul, onde perdeu por decisão unânime. Após sua detenção, seu pai, Julio César Chávez, pediu para que o devido processo legal seja respeitado e pediu que não ocorram julgamentos precipitados. Em uma declaração, a família expressou seu apoio incondicional ao boxeador e manifestou confiança em sua inocência.

O DHS ressaltou que todos devem responder por suas ações independentemente de sua fama. Tricia McLaughlin, uma das autoridades do departamento, declarou que os dias de impunidade para membros de cartéis acabaram.

Chávez Jr. havia buscado a residência permanente nos Estados Unidos após se casar com uma cidadã americana. Sua esposa, Frida Muñoz, de 37 anos, é relacionada ao Cartel de Sinaloa, uma vez que foi parceira de Édgar Guzmán López, filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que já foi um dos líderes mais conhecidos do cartel. Essa conexão torna Chávez Jr. padrasto da filha de Muñoz, que é neta de El Chapo.

Além das acusações atuais, em janeiro de 2024, Chávez Jr. já havia sido preso em Los Angeles por posse ilegal de armas e, posteriormente, condenado.

O DHS também informou que, ao longo de sua trajetória nos EUA, Chávez Jr. apresentou declarações falsas em sua solicitação para se tornar residente permanente legal, o que abriu espaço para seu processo de deportação. As autoridades estão avaliando os próximos passos legais diante dessa situação complexa envolvendo a figura pública do boxeador.