Diabéticos contarão com suporte no Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um evento que chama a atenção de muitos estudantes, e isso inclui aqueles que têm diabetes e precisam de suporte especial. Para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, o edital oferece recursos de acessibilidade. As provas deste ano estão previstas para acontecer em novembro.

Como solicitar atendimento especializado para diabéticos no Enem?

Se você é estudante com diabetes e deseja solicitar atendimento, é preciso seguir alguns passos durante a inscrição. Para a edição deste ano, as inscrições se encerraram no dia 13 de junho. No entanto, se você tem diabetes e pretende participar do exame em 2026, fique atento às orientações sobre como garantir esse suporte.

É fundamental anexar um laudo médico que comprove sua condição no momento da inscrição. Além disso, é necessário solicitar o uso de aparelhos como medidores de glicose e bombas de insulina durante as provas. Esses dispositivos passarão por uma vistoria do coordenador do exame para garantir que tudo esteja de acordo com as regras.

Cronograma das provas do Enem 2025

As provas do Enem em 2025 estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. Porém, vale ressaltar que no estado do Pará, as datas foram ajustadas devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. As provas em Belém, Ananindeua e Marituba acontecerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

O Enem é um dos principais caminhos para quem busca ingresso no ensino superior no Brasil. Por isso, é importante que todos os estudantes, incluindo aqueles que convivem com diabetes, possam realizar as provas em igualdade de condições.